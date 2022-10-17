Юморист Роман Попов взял огромный особняк в ипотеку

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Знаменитый комик мечтает об уютном гнездышке, на веранде которого можно собраться с семьей и посмотреть на звезды.

Телеведущий и юморист Роман Попов заявил о покупке трехэтажного дома в Московской области. По словам резидента Comedy Club, недвижимость обошлась ему в 14 миллионов рублей. Часть суммы пришлось взять в ипотеку.

«330 метров, три этажа. У меня была возможность заплатить 50% стоимости, остальные должен выплатить за два года. От МКАД всего 6,5 километра», — рассказал артист в программе на федеральном канале.

Однако переехать в огромный дом сатирик пока не может. Таунхаус нуждается в основательном ремонте, который будет длиться неопределенное время. Чтобы закончить его, требуется покупка необходимых материалов, но ее не получается осуществить по ряду причин.

«Я присмотрел шикарную ванну в родительскую зону, а ее просто нет. Или на этапе строительства этого коттеджного поселка были нужные материалы, а сейчас их нет. Если хочешь что-то вскрыть, изменить и закрыть, этого материала просто нет», — объяснил юморист.

Сейчас Роман вместе с супругой воспитывает троих детей. Семья уже определилась с расположением детской и родительской комнат в будущем жилище. При этом в шикарном особняке построят специальную спальню для тещи.

Однако самой долгожданной локацией в доме является гигантская терраса. Шоумен признался, что мечтает поставить туда костровую чашу и палатку. Поздними вечерами семья будет собираться на площадке и смотреть на звездное небо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как вернувшегося в Comedy Club Александра Ревву освистали и прогнали со сцены.