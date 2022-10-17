«330 метров, три этажа»: сколько юморист Попов заплатил за элитный таунхаус
Резидент Comedy Club Роман Попов купил в Подмосковье дом за 14 миллионов рублей
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Загородная недвижимость резидента Comedy Club располагается недалеко от МКАД.
Пока одни звезды российского шоу-бизнеса спешно продают свое элитное имущество, другие, наоборот, приумножают состояние. Актер и юморист Роман Попов решил основательно обустроиться в Подмосковье.
Звезда сериала «Детективное агентство Мухича» вложился в покупку трехэтажного таунхауса. По сообщениям Газета.ру, покупка дома обошлась резиденту Comedy Club в круглую сумму. Он раскошелился на 14 миллионов рублей.
«330 метров, три этажа. У меня была возможность заплатить 50% стоимости, остальные должен выплатить за два года. От МКАД всего 6,5 километра», — поделился финансовыми подробностями юморист в разговоре с Лерой Кудрявцевой на телешоу «Звезды сошлись».
Обживать свою загородную «обновку» артист начнет позже, так как в подмосковном особняке полным ходом идет ремонт.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая избранница рэпера Гуфа Айза купила роскошный дом после жалоб на безденежье.