Борьба за не окончена: Александра Захарова продолжает судиться за постановки отца

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

После смерти Марка Захарова в «Ленкоме» не утихают распри. Его дочь подала в суд на театр, желая отсудить право на спектакли отца. В деле разбиралась программа Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Александра Захарова продолжает борьбу за право на спектакли своего отца — именитого режиссера-постановщика Марка Захарова. С иском актриса обратилась в суд, который вынес решение по этому вопросу. Инициативу знаменитости поддержали не все коллеги по сцене. Какие у наследницы претензии к руководству «Ленкома Марка Захарова» и куда делись договоры бывшего художественного руководителя театра с нынешним директором, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Все, что сделал мой отец в этом театре с 73-го года, когда он пришел, в общем, я наследница всего», — говорит Александра Захарова.

В последнее время актриса чаще появляется в суде, чем на сцене родного театра. Недавно прошло очередное заседание. Женщина явилась на процесс в сопровождении адвоката. Никто из труппы «Ленкома Марка Захарова», где артистка проработала почти сорок лет, не пришел ее поддержать. Коллеги считают, что Александра не права и зря «выносит сор из избы».

«Очень много выдумывается фейков по поводу нашего театра этими людьми, которые находятся, к сожалению, среди нас. <…> Это просто грязно и некрасиво», — высказал свое мнение актер Александр Збруев.

Поддерживают мнение артиста и другие коллеги по театру.

«Она считает так, а многие считают по-другому, ну, как-то так. <…> Она несколько расшатывает сейчас лодку изнутри», — говорит актер Александр Лазарев-младший.

Некоторые считают, что начало раздора положил новый директор театра — Марк Варшавер.

«Варшавера боятся, Варшавер решил, что это его театр, что это просто его театр и понесся», — журналист Андрей Караулов.

Однако есть те, кто защищают своего руководителя.

«Я повторяю 110 человек. Думать, что от страха они не смеют, значит, поднять голос во имя правды и справедливости. Это, по меньшей мере, глупо», — актер Игорь Миркурбанов.

Единственные, кто встал на сторону актрисы, — друг семьи журналист Андрей Караулов и Людмила Поргина, которая и сама давно конфликтует с Варшавером.

«“Я уволю тебе, вон отсюда, вон!" <…> — позволять себе такое с Александрой Марковной! Или со мной вот так разговаривать — ну это ниже плинтуса! <…> Это оскорбительно не мне — ему. <…> Директор театра не имеет права так разговаривать. Есть уровень поведения», — раскрыла тайны театрального закулисья Людмила Поргина.

Александра Захарова уже несколько месяцев пытается отсудить у «Ленкома Марка Захарова» права на спектакли, которые когда-то ставил ее отец. Речь идет о самых знаменитых постановках театра: «Женитьбы Фигаро», «Королевские игры», «Шут Балакирев» и «Поминальная молитва».

«Всю жизнь он отдал русскому репертуарному театру. Он изобрел свой кинематограф. Но пришел в клетчатом розовом костюме директор и сказал, что я теперь здесь», — высказалась Захарова.

Поддерживает знаменитую наследницу актриса Людмила Поргина.

«Авторские права-то верните дочке, куда они уходят эти авторские права? <…> Он автор, рождающий это произведение, почему она должна лишиться этих прав?» — сказала она.

Журналист Андрей Караулов уверен, что Марка Захарова обвели вокруг пальца еще при жизни.

«Они обокрали Марка Анатольевича Захарова полностью, <…> заработали не менее 200 миллионов рублей на этой краже», — сказал друг семьи.

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Однако директор парирует: Захарова не вправе распоряжаться судьбой этих произведений. Ведь ее отец, будучи худруком и главным режиссером, передал все права продюсеру Валерию Янкловичу, получил за это крупную сумму и не претендовал на последующие отчисления. Но когда актриса запросила соответствующие бумаги, Варшавер ответил, что у него имеются лишь копии. А сами договоры забрал Марк Анатольевич.

«Бумаги только у нее могут быть. В сейфе или где он их должен был хранить. Либо они потеряли их, либо стало, может быть, много надо было от них. Не знаю, куда она могла их деть», — отвечает на обвинения Марк Варшавер

По словам Александры, директор врет. И никаких документов на самом деле нет и не было.

«Это человек, который привык ко лжи. Человек, который на белое говорит черное, на черное — белое», — сказала Александра Захарова.

Друзья семьи Захаровой утверждают, что Марк Анатольевич мог хранить все важные документы в своем кабинете, но после смерти кто-то спрятал или уничтожил некоторые важные бумаги.

«Это отдельный кабинет Марка Анатольевича и Марка Борисовича, он там мог спокойно рыться, поскольку там никого нету. Он (Варшавер. — Прим. ред.) снял и портрет Саши Захаровой <…>, чтобы он не висел в кабинете Марка Анатольевича, а почему? Это его родная дочь. Почему надо снимать? Это его кабинет, он мемориал, понимаете?» — возмущается выходками директора «Ленкома Марка Захарова» Людмила Поргина.

Ее слова поддерживает и Андрей Караулов. Он считает, директор и продюсер обманули Марка Анатольевича ради собственной выгоды. По мнению журналиста, Варшавер должен не просто услышать претензии Александры, но и выплатить ей солидную компенсацию.

«Нет чернильной подписи Захарова, есть факсимиле Захарова, сделанное через двойной компьютер с парт, пресс-портье, которое стояло у него на столе», — высказался журналист:

Эксперты утверждают, что заявление Александры Захаровой вполне резонное.

«С первого января 2018 года постановка спектакля стала относиться к объектам смежных прав. А режиссер-постановщик получил исключительное право на эту постановку. Могут наследники претендовать на исключительное право. <…> Те платежи, которые получал бы наследодатель, они переходят наследникам», — рассказала Александра Ёрш, юрист, эксперт в области интеллектуальной собственности.

Александра отмечает, что материальная сторона вопроса ее не волнует. Главное — добиться справедливости.

«Я не просила проценты никакие. У меня не финансовые требования. <…> Мне не нужны деньги от театра», — заявила Захарова.

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Но коллеги недовольны неразберихой вокруг знаменитых постановок бывшего художественного руководителя театра. Им важно сохранить память о великом режиссере.

«В связи с его (Марка Захарова. — Прим. ред.) уходом, мы все-таки понимаем, что надо вот это достояние культуры, его спектакли стараться удержать в репертуаре как можно дольше», — высказался актер Виктор Раков.

Александра Захарова обратилась в суд с просьбой предоставить ей отчеты об использовании театром четырех спектаклей. В итоге, требования Захаровой были отклонены. Представители Российского авторского общества сказали, что не обнаружили никаких документов, подтверждающих права Марка Анатольевича на спектакли, то есть сам режиссер никогда не требовал никаких отчислений. Юристы «Ленкома» ликуют: это победа!

«Я думаю, что суд вынес законное и обоснованное решение», — заявил адвокат Никита Филиппов.

Но Александра и ее адвокат не собираются сдаваться. Актриса заявила, что намерена подать апелляцию. Она говорит, что не остановится, пока не отстоит правду в память об ушедшем отце.

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