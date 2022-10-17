Сын Бари Алибасова планирует открыть вебкам-бизнес с Федосеевой-Шукшиной

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Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, как собирается разобраться с долгами сын известного продюсера.

СМИ облетела новость: сын Бари Алибасова задолжал банку крупную сумму, и его имущество вот-вот уйдет с молотка! Но часть квартиры шоумена принадлежит его наследнику! Неужели сам продюсер может остаться без крыши над головой? Сможет ли Бари-младший отдать деньги? Правда, что молодой человек решил открыть вебкам институт? И какую должность он уже придумал для Лидии Федосеевой-Шукшиной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В прессе появилась информация, что Бари Алибасов-младший на грани разорения! Якобы он взял крупный кредит, чтобы открыть вебкам студию. Но бизнес не пошел, а отдавать деньги нечем. И теперь наследник продюсера может остаться без жилья.

«Как правило, по договору займа просрочка начинается уже на следующий день после того, как очередной платеж должен был быть внесен», — уточнил юрист Евгений Макаров.

«Этот негодяй позорит своего отца. Все-таки нужно думать о том, чью фамилию он носит», — считает светский журналист Денис Сорокин.

Правда, знаменитый папа, кажется, не в курсе проблем наследника.

«Это его жизнь. Я с ним не общаюсь. Не имею представления, как он живет и что делает», — сказал Бари Алибасов.

Бари-младший объясняет: он действительно задолжал банку. Вот только вебкам бизнес, наоборот, может спасти его от финансового краха. У Алибасова уже родился план, к которому он хочет подключить даже бывшую родственницу Федосееву-Шукшину.

Несколько лет назад бизнесмен приобрел в ипотеку дом в Калининграде. Сначала там проходил реабилитацию после тяжелой травмы его отец, а потом Бари-младший решил использовать помещение в качестве коммерческой недвижимости.

«Половина дома была сделана под дом престарелых, в который сразу же первым постояльцем заехала моя мама. Вторая половина была сделана под гостиницу — гостевой дом Бари Алибасова», — рассказал сын продюсера.

Дом престарелых, в отличие от гостиницы, оказался убыточным. Пожилых людей, готовых выложить крупную сумму за проживание в апартаментах Бари, было слишком мало, чтобы возместить даже минимальные расходы.

«Слишком сложно задешево ухаживать за незнакомыми родителями. Чтобы на этом зарабатывать, надо брать с людей по пять-шесть тысяч рублей в день. С 15 сентября к нам не заехал никто», — заявил Алибасов-младший.

Бари-младший не смог заплатить нужную сумму — восемь миллионов рублей. Банк выставил ему претензию. Алибасов встал перед выбором: отказаться от дома или искать, где заработать деньги. Но, по словам юриста, пока Бари будет решать этот вопрос, его долг перед кредитором будет расти.

«В случаях с банками применяется так называемый сложный процент. Начисляются еще и пени за возврат суммы кредита», — уточнил юрист Макаров.

«Вообще у Бари-младшего, мне кажется, нет жилы бизнеса. Я думаю, что восемь миллионов он не найдет и не заработает. Я бы на месте отца не давал, чтобы он учился на своих примерах», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

Но если банк не получит от бизнесмена деньги в срок, он будет вправе выступить инициатором признания должника банкротом. В этом случае Алибасов может лишиться не только дома в Калининграде, но и другой недвижимости.

«Финансовый управляющий будет проводить розыск имущества. Он будет искать все имущество, которое есть у должника, распродавать его с торгов и пропорционально между кредиторами распределять вырученные от реализации имущества деньги», — сообщил юрист Макаров.

Получается, под удар может попасть и квартира отца горе-бизнесмена? Неужели из-за неудач сына продюсер рискует оказаться на улице?

«Одна из частей этой квартиры принадлежит как раз Бари Бариевичу. В случае, если банк за этот долг конфискует у него имущество в Калининграде, продаст его, и этих денег не хватит, чтобы погасить долг, банк-кредитор может арестовать, реализовать, сделать все что угодно с этой уже недвижимостью, которая находится в Москве», — заявил адвокат Александр Бенхин

Алибасов-младший не намерен сдаваться. Он решил переоборудовать неудавшийся дом престарелых в вебкам институт! Модели общаются с клиентами и раздеваются перед камерой. Однако Бари уверяет, что его девушки ведут себя пристойно.

«Это все родилось из вебкама. Мы решили вместо онлайн-порно делать спектакли без порнографической истории, но с каким-то эротическим подтекстом», — поделился планами Бари-младший.

Актрисы из «Эротическеского онлайн-театра», как Бари назвал свое детище, читают стихи, танцуют, ведут светские беседы. Первое представление помогал срежиссировать Алибасов-старший.

«Он вспомнил, как он делал клип „Фаина“ в 1989 году. Помните постельные сцены с Политовым? Просто взял, и мы под кальку содрали все, как он снимал клип „Фаина“. Получилось невероятно!» — считает сын продюсера.

Однако не все с ним согласны.

«Он говорит, что модели не раздеваются. Но это чистая порнуха, вы понимаете? То, что происходит в его театре, — это мракобесие!» — высказался журналист Сорокин.

Единственная проблема, с которой столкнулся Бари-младший, это поиск квалифицированных кадров. Но Алибасов нашел выход. Он решил самостоятельно заняться обучением вебкам актрис и открыть институт. На помощь планирует призвать бывшую мачеху Лидию Федосееву-Шукшину. Хочет предложить ей стать деканом по актерскому мастерству. В обмен на опыт Алибасов собирается отдать артистке одну из комнат в доме в личное пользование.

«Если грудь не показываешь, то, безусловно, надо собирать донаты отыгрыванием интересного образа. И я думаю, что Лидия Николаевна, если воспользуется нашим предложением проживания на море, не погнушается провести несколько мастер-классов для наших вебкам актрис», — сказал Бари-младший.

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Алибасов надеется, что новый бизнес принесет ему хороший заработок и поможет рассчитаться с долгами. Правда, юристы предупреждают: в этой сфере нужно быть очень аккуратным. Существует вероятность нарушить закон.

«Если там откровенное эротическое содержание — безусловно. Опять же, смотря какое содержание, но скорее мы можем сказать, что это незаконно», — уточнил юрист Макаров.

«Бари-младший всю жизнь видит изнанку шоу-бизнеса, а это всегда разврат», — считает журналист Грозданов.

«А на чем можно заработать? На оголенке! Наши органы должны провести тщательную проверку этой шарашкиной конторы», — считает журналист Сорокин.

Если вдруг актрисы Бари-младшего войдут в раж и позволят себе лишнее, сын продюсера может стать фигурантом уголовного дела. А это уже намного серьезнее, чем просрочка по кредиту.