Серьезный диагноз и проблемы с сыном: что происходит в жизни Александра Маршала

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Проблемы со здоровьем и мечты о третьем ребенке. Что беспокоит Александра Маршала в последние несколько лет, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец Александр Маршал в 2022 году отметил 65-летие. Артист рассказал о своем здоровье. По словам музыканта, уже пять лет он вынужден заниматься лечебной гимнастикой из-за проблем со спиной. В позвоночнике Александра Маршала установлен имплант. Что помогает певцу восстанавливаться после концертов и как складывается его жизнь, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Самое главное место силы у меня — это мой дом. После поездок хочется в общем-то побыть одному, и я дома себя чувствую прекрасно и заряжаюсь. Просто, к сожалению, это бывает очень редко», — признался артист.

Во время выступлений Александра Маршала зрители видят и чувствуют, что артист полон сил и энергии, однако дается это музыканту не так просто. В прошлом году здоровье Маршала заставило поклонников беспокоиться. Сначала певец угодил в больницу с подозрением на инсульт, а затем заразился коронавирусом. А несколько лет назад артисту поставили диагноз — межпозвонковая грыжа.

«Позвоночник — он разрушился просто, раскрошился. <…> У меня отнималась нога и так далее, но это грозит нам всем, потому что мы мало движемся», — рассказал о своей проблеме со здоровьем музыкант.

Артисту провели экстренную операцию, в ходе которой установили в спину искусственный имплант, и рекомендовали ежедневно делать специальную зарядку.

«Доктор сказал, если я не буду выполнять эти упражнения, я буду постоянным его пациентом. И вот пять лет, невзирая ни на что, я делаю эти упражнения, и это вот мне помогает, держит меня в тонусе», — сообщил Александр Маршал.

Певец каждый день отжимается от пола, качает пресс стоит по пять минут в планке и выполняет другие полезные упражнения для укрепления мышц.

«Приседания — вообще идеальная штука, я приседаю 80 раз, стараюсь каждый день, если не получается, то потом в наказание, значит, наверстываю», — откровенно рассказал певец.

Александр говорит, что занятия спортом помогли ему забыть о болях в спине и хорошо сказались на общей физической форме. Теперь артист старается следить и за питанием. Например, он отказался от жирного мяса.

«Свинину не ем уже много лет. Не по соображениям там религиозным, просто мне тяжело от нее. <…> Курица, рыба и много зелени», — рассказал о своем рационе Маршал.

65-летний музыкант в первую очередь старается хорошо выглядеть ради молодой возлюбленной. Маршал уже несколько лет живет вместе с журналисткой Кариной Нугаевой. Артист старше своей избранницы на 36 лет, но разница в возрасте нисколько не смущает влюбленных. Они, как признается артист, созданы друг для друга.

«Есть такое слово „любовь“, <…> когда сходятся душою — это, по-моему, просто благодать Божья, это подарок», — рассказывает об отношениях со своей избранницей музыкант.

Маршал был трижды женат. С Кариной Нугаевой артист пока не спешит официально оформлять отношения. Впрочем, пара, по сообщениям СМИ, в январе 2022-го обвенчалась.

«У меня мои друзья актеры были женаты по нескольку раз. Вот и что я могу сказать? У каждого своя жизнь, у каждого свой характер», — уклончиво отвечает на вопросы о свадьбе певец.

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Влюбленные даже подумывают о совместном ребенке. У Маршала есть двое взрослых детей от предыдущих отношений: 28-летняя дочь Полина от второго брака и 25-летний сын Артем от третьего. Юноша решил пойти по стопам знаменитого отца и тоже занимается музыкой, только избрал для себя другой жанр. Маршал-младший читает рэп.

«Он не занимается какой-то ерундой, как многие молодые люди в их годы, тем более наркотики <…> и тому подобное. Он очень увлечен своим делом», — с гордостью говорит о своем сыне Александр.

Однако разница поколений сказывается на музыкальных предпочтениях отца и сына. Иногда песни наследника вводят Александра Маршала в ступор.

«Я говорю: как ты мог там такую рифму вбить молотком сюда. Это что такое? Он говорит: ты не понимаешь, ты старый! Я говорю: ты послушай классику, послушай Владимир Семеновича Высоцкого, Есенина, все четко рифма железобетонная», — признался о конфликтах с сыном музыкант.

Маршал говорит, наследник прислушивается к его советам. Но продвигать сына артист не собирается.

«Я музыкант, я не могу продюсировать. Я говорю, что, я могу только подсказать», — сказал Маршал.

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