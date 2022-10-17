Стал частью мема: как Егор Крид записал ремейк песни «3 сентября» с Шуфутинским

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, какие трудности были у Егора Крида при записи новой версии популярного хита.

Егор Крид рассказал, почему не ходит на светские мероприятия и не любит ездить на гастроли! С какими сложностями он столкнулся при подготовке сольного концерта? Как ему пришла в голову идея записать дуэт с Михаилом Шуфутинским? И правда, что Игорь Николаев не сразу дал согласие на ремейк своего легендарного хита? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно кумир миллионов российских девушек Егор Крид отыграл большой сольный концерт. Шоу несколько раз переносилось по разным причинам. Но музыкант очень надеялся, что выступление состоится. Не хотел подводить поклонников и потерять деньги, которые вложил в организацию.

«Очень дорогая сцена, дорогие спецэффекты, дорогие экраны, дорогие гости, которые будут на сцене вместе со мной делать эту жару», — поделился Крид.

В последнее время Егор очень редко выходит на сцену. Он практически не ездит на гастроли. Говорит, что слишком сильно устает.

«Я не заложник лейбла, мне не нужно херачить по 30 концертов, чтобы отработать на папочку. Мне сейчас хватает просто по желанию ездить в города, куда я хочу», — заявил певец.

В этот важный для Егора день на концертной площадке собрались его друзья из шоу-бизнеса: Тимати, Джиган, бывшая возлюбленная и певица Нюша, поп-король Филипп Киркоров. Приехал и Михаил Шуфутинский, с которым Крид недавно перепел легендарный хит про третье сентября.

Каждый год в конце августа российский Интернет заполоняют мемы с портретом Михаила Шуфутинского. В эти дни только ленивый не шутит про горящие костры рябин и перевернутый календарь.

«Просто дело в дате. Все вернулись с отпуска, все ностальгируют по лету, и эта песня прямо четко вписывается в настроение всех людей», — считает певица Люся Чеботина.

«Позвонил один человек и говорит: «Я что-то не знаю, какая там песня, как она называется. Короче, там все было ништяк второго, а третьего кипиш получился“», — рассказал Шуфутинский.

Шансонье признается: когда много лет назад Игорь Крутой дал ему послушать песню под названием «3 сентября», он не мог и предположить, какую популярность обретет эта композиция.

«Каждый нашел, видимо, в этой песне кусочек своей жизни или кусочек того, что его волнует, о чем он задумывается, что его тревожит или, наоборот, радует», — предполагает Михаил Шуфутинский.

Егор Крид всегда любил бессмертный хит Шуфутинского. И однажды ему пришла в голову идея: обновить песню и сделать ее более модной и современной. Он предложил Михаилу Захаровичу записать дуэт. Тот согласился. Но потом у рэпера было много работы, и он обо всем забыл. А этим летом друг напомнил Криду о его планах.

«Мне мой друг подходит, показывает мем с Шуфутинским на белом фоне, где его кусок лица и говорит: «Он уже подкрадывается». Я такой: «Точно“», — вспоминает Крид.

Егор написал Шуфутинскому и извинился, что так надолго пропал.

«Не быть пустословом, как, наверное, подумал Михаил Шуфутинский. Потому что год назад он все подтвердил, и я такой взял и слился», — сообщил Егор Крид.

Пока артист ждал ответа старшего коллеги, он решил не терять времени даром и подумать над концепцией будущего дуэта. А вскоре Шуфутинский дал добро.

«Написал текст первого куплета, отправил ему и говорю: «Так будет выглядеть первый куплет». Он такой: «Супер, мне все нравится, ты все успеешь“», — поделился Крид.

Правда, одного согласия исполнителя было мало. Ведь самое главное — это получить разрешение от авторов: Игоря Крутого и Игоря Николаева. Композитор не возражал. Он давно дружит с Кридом, у них даже есть совместный клип.

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С Николаевым оказалось сложнее. Ведь в сети появилась информация, что артист подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «3 сентября». По сообщениям СМИ, Игорь собрался выпускать под этим названием музыкальную продукцию, а также запустить онлайн-сервис для скачивания песен и фильмов.

«Использование этого товарного знака без разрешения владельца будет запрещено. Соответственно, будут последствия со стороны законодательства и какие-либо санкции», — уточнил юрист Егор Алываев.

«Очень сложно утверждал по правам с Николаевым и с Игорем Яковлевичем, но Игорь Яковлевич, большой ему респект и спасибо, что он очень быстро пошел навстречу. Николаев тоже пошел навстречу, просто не так быстро», — рассказал Егор Крид.

В итоге все трудности были преодолены. И 3 сентября состоялась премьера клипа.

Совместная работа двух звезд имела оглушительный успех. Оба надеются, что обновленная песня станет такой же популярной, как и ее классическая версия.