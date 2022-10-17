Опубликовано видео последствий мощных взрывов в центре Киева

Фото, видео: Telegram / 360tv; Telegram / Типичный Донецк; 5-tv.ru

В столице Украины объявлена воздушная тревога.

В столице Незалежной этим утром неспокойно. В центре Киева прогремели мощные взрывы, а украинские Telegram-каналы опубликовали видео с последствиями происшествий. Судя по кадрам, образовалось густое задымление.

До этого информацию о взрывах подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он также сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога, а вблизи одного из взрывов начался сильный пожар.

Позже Кличко объявил о новых взрывах на улицах Киева. Со слов мэра города, еще два произошли в Шевченковском районе столице Украины. На территории украинской столицы и области была объявлена воздушная тревога. Власти попросили жителей срочно эвакуироваться в укрытия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, к каким последствиям привели «чувствительные» удары России по Украине после теракта на Крымском мосту.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.