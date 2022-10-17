Британская полиция будет жестче работать после инцидента с картиной Ван Гога

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Стражам правопорядка расширят полномочия в отношении активистов, а для нарушителей ужесточат наказания.

Британской полиции разрешат жестче бороться с протестами. Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман намерена внести на рассмотрение парламента законопроект об общественном порядке.

Браверман предлагает расширить полномочия полицейских и предусмотреть для демонстрантов более суровые наказания в том случае, если их протесты приводят к серьезным нарушениям или же значительно угрожают общественной безопасности.

К таким мерам, подтолкнул недавний инцидент в Лондонской национальной галерее. Там экоактивисты облили томатным супом знаменитую картину Ван Гога. К тому же, в последние месяцы их акции протеста и демонстрации приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.