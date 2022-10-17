Попытки ВСУ закрепиться на позициях пресекаются с помощью дронов

Фото, видео: 5-tv.ru

Воздушные патрули контролируют все передвижения противника. И точно бьют разрушительным огнем.

Первое видео воздушного боя дронов в зоне специальной военной операции (СВО) разлетелось по интернету — оно стало самым ярким доказательством того, что боевые действия сегодня невозможно представить без участия таких машин: с помощью них не только ведется наблюдение, но и производятся атаки с воздуха гранатами и фугасами. За каждой такой машиной стоит человек. Кирилл Ольков увидел и пообщался с теми, кто управляет дронами в зоне спецоперации.

Предполетная подготовка — довооружение боевого дрона. К коптеру крепят осколочный боеприпас для гранатомета АГС-17. Полностью экипированный воздушный солдат готов к сражению.

Управляемый дрон вылетает из засады. Заряда — на час. Хватит, чтобы добраться до замаскированных позиций ВСУ и вернуться обратно. Оператор полностью контролирует полет. На мониторе — вся линия фронта.

Сброшенный боеприпас залетает прямо в окоп. Прямое попадание. Из укрытий валит дым. Опорный пункт уничтожен.

«Противник постоянно пытается закрепиться, проводит много земляных работ, а мы не даем ему», — рассказал старший разведчик артиллерийского дивизиона с позывным «Горный».

Под мониторинг разведывательного дрона залетает еще один и скидывает мину на голову противника. От удара с воздуха не спасет ни одно укрытие на земле. Бежать бесполезно. Воздушные патрули контролируют все передвижения противника. И точно бьют разрушительным огнем. Зона поражения — более 20 метров.

Дыма стало еще больше. К воздушным ударам подключились артиллерия и наземные группы, которые в свою очередь тоже ведут прицельный огонь по тяжелой технике противника — наносят добивающие удары.

Рядом с окопом, куда ударил беспилотник, сожженный украинский бронетранспортер. Результат огневого взаимодействия одновременно с земли и с воздуха. Для поражения легкобронированной техники ВСУ с беспилотника разведчики восточного военного округа используют гранаты Ф-1 и РГД-5.

«Иногда ребята со второго корпуса ДНР используют целый налет из шести дронов, наводят там шороха», — пояснил «Горный».

Задача выполнена. Артиллерия меняет позицию, наземные группы маскируются, а боевые дроны возвращаются назад. Готовиться к следующему ударному вылету.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры ударов ВДВ по спрятанной тяжелой технике и боевикам ВСУ.