Россиянка Кауфман бросила Джареда Лето ради молодого миллиардера

Фото: www.globallookpress.com / Dyd Fotografos

Изначально поговаривали, что 50-летний голливудский актер не захотел жениться на русской модели. Однако настоящая причина их расстования оказалась гораздо интереснее.

Стала известна истинная причина расставания голливудского актера Джареда Лето с русской супермоделью Валерией Кауфман. Оказалось, что россиянка променяла голливудского актера ради молодого миллиардера. Интересный кадр девушка опубликовала в соцсетях.

Отношения Кауфман и Лето длились порядка семи лет. Но летом этого года стало ясно — пара рассталась. Актера заметили в компании другой русской модели Дарьи Корчиной. Тогда стали утверждать, якобы пара распалась из-за нежелания обладателя «Оскара» и «Золотого глобуса» связывать себя узами брака с молодой спутницей. Мол, 50-летний Лето — убежденный холостяк и слишком зациклен на карьере.

Супермодель Валерия Кауфман вскоре выйдет замуж за миллиардера Дмитрия Варсано. Фото: Instagram * / valerykaufman

Однако настоящая причина оказалась куда интереснее. Кауфман опубликовала совместное фото с молодым «сахарным» миллиардером Дмитрием Варсано. На снимке она трогательно целует 27-летнего любимого.

Судя по всему, именно он и стал причиной разрыва Лето и Кауфман, пишет KP.RU. Девушка бросила актера ради мужчины заметно богаче. Семья будущего мужа Кауфман владеет сахарной компанией Sucden. Фирма является крупнейшим сахарным трейдером в Бразилии, Мексике, Чили и Перу.

Бабушка Варсано — Лидия Ногина — русская. Именно поэтому юношу назвали Дмитрием. Родственница всю жизнь прививала семье любовь к России. Возможно, это и стало решающим для Варсано при выборе спутницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем встречается Джаред Лето сейчас.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ