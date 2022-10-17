Военкор «Известий» рассказал о наезде на грузовике на мину при обстреле ВСУ

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Денис Кулага получил контузию во время освещения хода специальной военной операции по защите Донбасса.

Военкор «Известий» Денис Кулага пострадал при обстреле ВСУ. Журналист получил контузию. Когда начали стрелять, съемочная группа находилась в грузовике «Урал». Водитель выкрутил руль в сторону и наехал на противопехотную мину. Вот что рассказал сам Денис.

«Это следы от разлета противопехотной мины, которая подстерегала нас на нашем пути. Важно другое — ведь правда повезло. Повезло, что эта мина была противопехотная, а не противотанковая. Поэтому у меня есть возможность продолжать рассказывать, что происходит здесь», — рассказал военкор.

Всего за сутки украинские войска обстреляли семь населенных пунктов ДНР. Под пули попали, в том числе, группы беженцев, которых эвакуировали из Артемовска. Известно о гибели трех человек.