Опубликовано видео с пожаром на складе с нефтепродуктами в Николаеве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Guttmann; 5-tv.ru

Сейчас в городе продолжают работать сирены воздушной тревоги.

Опубликованы кадры из Николаева, где горит, по предварительной информации, склад с нефтепродуктами. По сообщениям очевидцев, пожару предшествовала серия взрывов.

Сейчас в городе продолжают работать сирены воздушной тревоги. О жертвах и пострадавших не сообщается. Также в Николаеве, как и во многих других украинских населенных пунктах, наблюдаются перебои с электричеством.

Ранее президент Зеленский попросил жителей ограничить использование электросетей с 17:00 до 23:00. Кроме того, в целях экономии электричества, он обязал бизнес отключить наружную световую рекламу.