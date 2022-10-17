Разворованная при киевском режиме усадьба Попова в Запорожской области разрушается

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Практически 30 лет замковый комплекс кирпич за кирпичом разрушался. Комплекс никогда не реставрировали.

Усадьба Попова — настоящий шедевр градостроительства XIX века, представляющий большую историческую, культурную и архитектурную ценность. Такого рода объект — единственный в Запорожской области. На сегодняшний день от дворца осталась только одна башня. Неплохо сохранились здание для прислуги, конюшня и вот эта смотровая башня.

Практически 30 лет замковый комплекс кирпич за кирпичом разрушался. Комплекс никогда не реставрировали.

«Украина не заинтересована сохранить историю, так как это сам Степан Васильевич Попов — это генерал русской царской армии. Не украинской. Зачем им сохранить? Им надо переиначить историю. Перекрутить. С ног на голову поставить. И потом рассказывать, что Украина 1000 лет существовала», — рассказал местный житель Артем

Каждый новый руководитель старался забрать себе как можно больше экспонатов из исторического замка. Разбирали буквально по камушкам. Чудом удалось сохранить ворота ручной ковки XIX века.

«После государственного переворота 2014 года такие же ворота были украдены, остались только одни. Их было двое, таких ворот», — добавил Артем.

Раскопки на территории усадьбы провели один раз за все время. Самое ценное — куда-то увезли, а менее значимые находки оставили в мешках прямо на улице. Что-то выкинули в подвал. На этом научную работу прекратили. Сами здания в аварийном состоянии. Находиться в смотровой башне и флигеле — опасно. Сюда туристов не водили. Во время съемок натыкаемся уникальный объект.

Это ногайская принцесса, которую обнаружили в раскопках под Мелитополем. Привезена сюда, чтобы вы понимали, мы на свой страх и риск находимся в аварийном здании. Это английский замок. Ее скелет был обнаружен, сюда ее привезли и здесь ее бросили. Не первый год она находится вот здесь. Несмотря на варварское отношение к уникальному объекту — замок все же функционирует.

Это музей дворца. Точнее, все, что от него осталось. Все ценные находки ввезли украинские власти в неизвестном направлении. Про судьбу экспонатов музейщики до сих не знают.

Замок Попова в прифронтовом городе Васильевка. И местные жители, и новая администрация надеются, что об уникальном объекте узнают специалисты России и помогут спасти культурное наследие, как только закончатся обстрелы со стороны ВСУ.

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