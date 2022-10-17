С сенаторов и депутатов предложили снять бронь от мобилизации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Согласно действующему законодательству, отсрочку от призыва вместе с парламентариями имеют семь категорий граждан. Теперь список хотят увеличить до 16 категорий.

С членов Совета Федерации и депутатов Госдумы РФ хотят снять бронь от мобилизации. Такой законопроект внесут в Госдуму. По словам одного из его авторов, главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, инициатива удовлетворит запрос общества на справедливость.

Согласно действующему законодательству, отсрочку от призыва вместе с парламентариями имеют семь категорий граждан. Теперь же из этого списка хотят убрать одну категорию (парламентариев) и добавить десять новых. В итоге число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации увеличиться до 16.

В частности, речь идет о сыновьях (родных братьях) погибших военных по призыву; родителях и опекунах ребенка-сироты; ухаживающих за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы; матерях-одиночках, у которых четверо и более детей до восьми лет; и так далее.

Кроме того, депутаты предлагают создать две категории лиц, которые должны призываться на мобилизацию в первую очередь. В первой категории указаны проходящие сейчас службу росгвардейцы, спасатели воинских формирований, сотрудники Службы внешней разведки, ФСБ, военной прокуратуры и так далее. Вторая категория — уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил РФ.

«Считаем необходимым в первоочередном порядке призывать „силовиков“. Уверены, что это позволит усилить наши позиции на фронтах», — отметил Миронов в беседе с «Известиями».

Во фракциях отнеслись к инициативе неоднозначно. Так, зампред ЛДПР Ярослав Нилов заявил о том, что позиция в их фракции будет отражена после внесения законопроекта в Госдуму. Нилов отметил, что часть депутатов и сенаторов ушли на фронт добровольцами. В КПРФ идею назвали «игрой в патриотизм».

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