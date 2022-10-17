Опубликовано видео с места гибели молодого человека из-за лифта в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Трагедия произошла в жилом доме на востоке столицы. По предварительным данным, мужчина отжал двери лифта на первом этаже, после чего его придавило.

В распоряжение 5-tv.ru попало видео с места гибели молодого человека из-за лифта в жилом доме на востоке Москвы. Его насмерть придавило подъемным механизмом.

На кадрах видны поврежденные двери лифта, а также внушительных размеров лужа крови в подъезде. На одном из следующих роликов запечатлено, как тело погибшего грузят в автомобиль.

Трагедия произошла в одном из жилых домов на Свободном проспекте. По информации 5-tv.ru, тело обнаружили в шахте лифта. Оперативно определить личность погибшего не удалось — возможно, это бездомный.

Источник рассказал 5-tv.ru, что мужчина отжал двери лифта на первом этаже и проник в шахту. Когда кабина поехала, он пытался прижаться к стене, но его придавило.

Московские правоохранители проводят доследственную проверку по факту происшествия. Ее ход контролируют сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото шахты, в которой обнаружили тело придавленного лифтом москвича.