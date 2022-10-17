Шик и блеск: жена Мамаева показала роскошные апартаменты в Дубае на видео

Жена футболиста Мамаева показала их апартаменты в Дубае на видео

Фото, видео: Instagram* / nadihope_mamaeva_

Знаменитый футболист до сих пор может позволить себе жить на широкую ногу.

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько показала их роскошные апартаменты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Она опубликовала в соцсетях видео, снятые ее мужем.

«Наш новый дом. Муж все приготовил к моему приезду. Как мне нравится! Там все: спортзал, детская комната, SPA. Тут не начала заниматься, может, там начну», — восторгается Санько.

Сам футболист, кажется, тоже доволен выбором. Он обошел холл и придомовую территорию, где расположился бассейн. Показал роскошный вид на город, который можно наблюдать прямо из бассейна.

Подписчики предположили, что Мамаев уехал за границу, скрываясь от частичной мобилизации. Надежда ответила, что Павел не подлежит призыву, а в Дубае он оказался для того, чтобы подготовиться к приезду жены и четырехмесячного сына.

До этого, в начале октября, бывшая жена футболиста Алана Мамаева предположила, что ее экс-возлюбленный скрывается от частичной мобилизации в Турции. Она сообщила об этом, отвечая на вопрос своей подписчицы, как обстоят дела с судом. Дело в том, что после развода в 2021 году Павел Мамаев задолжал крупную сумму по алиментам на их общую дочку Алису.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как нынешняя жена Мамаева хвасталась ремонтом в квартире, половина которой принадлежит Алане.

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