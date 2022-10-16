Молодого человека насмерть придавило лифтом в Москве — фото с места трагедии
Молодого человека насмерть придавило лифтом в Москве
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Тело обнаружили в шахте многоквартирного жилого дома на востоке столицы. На месте происшествия работают правоохранители.
Молодого человека насмерть придавило лифтом в многоквартирном доме на востоке Москвы. Подробности происшествия стали известны 5-tv.ru.
Трагедия произошла в одном из жилых домов на Свободном проспекте. Тело обнаружили в шахте лифта. Оперативно определить личность погибшего не удалось. Возможно, это бездомный.
обнаружено тело молодого человека в шахте лифта.
Источник сообщил 5-tv.ru, что мужчина отжал двери лифта на первом этаже и проник в шахту. По предварительным данным, после этого лифт поехал, человек пытался прижаться к стене, но его все равно придавило.
В главке СК РФ по Москве рассказали, что на месте происшествия работают правоохранители. Проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует Перовская межрайонная прокуратура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербруге десятки тысяч лифтов находятся в опасном аварийном состоянии.