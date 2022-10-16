Носков рассказал о реабилитации после инсульта: «Гарантий восстановить речь мало»

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Недуг настиг артиста более пяти лет назад. Все эти годы он пытается вернуть себе прежнюю форму. Врачи давали неутешительные прогнозы, но певец доказал — возможно все!

Певец Николай Носков рассказал, как восстанавливался после ишемического спинального инсульта. Недуг настиг артиста в марте 2017 года. Увидев состояние знаменитости и обследовав его, врачи заявляли родным — шансы на полноценное возврашение к прежней жизни малы.

«Доктора сразу сказали: гарантий, что речь восстановится, очень мало, что все будет зависеть от меня и от качества реабилитации. Когда окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее», — вспомнил артист в беседе с KP.RU.

После выписки из больницы все силы родных были брошены на восстановление и возможное чудо. Носков на протяжении пяти лет проходит всевозможные реабилитации: в клиниках и даже дома — к нему приезжал инструктор по лечебной физкультуре. Также артист самостоятельно тренировал голос.

По словам Носкова, для восстановления пережившего инсульт человека важны не только лечебные манипуляции, но и отношение к жизни.

«Важен позитивный настрой и поддержка близких, в этом случае люди быстрее восстанавливаются. Еще может быть мотивацией любимое дело. Я собирался выпускать новый альбом, перед инсультом работал над ним — и мне это не давало это покоя», — добавил Носков.

Все эти годы любовью, заботой и вниманием певца окружала жена Марина. Результат ее трудов, врачей и своих собственных Носков продемонстрирует уже в ближайшую неделю. У артиста пройдут два больших концерта.

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