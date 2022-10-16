Адвокат Астахов рассказал о дружбе с Хворостовским: «Мог даже укусить»

Друг покойного Хворостовского рассказал о его привычке обнюхивать и даже кусать людей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитый баритон нелегко сходился с людьми и заводил новые знакомства, так как в его жизни было много предательства.

Адвокат Павел Астахов, друживший с покойным оперным певцом Дмитрием Хворостовским, рассказал о его отношении к людям.

По словам Астахова, всемирно известный баритон нелегко сходился с людьми и заводил новые знакомства, так как в его жизни было много предательства. Однако если человек завоевывал его доверие, то Хворостовский всецело отдавался дружбе с ним.

«Когда мы встречались, ему обязательно нужно было схватить меня, мою жену Светлану. Схватить и… обнюхать. Чтобы почувствовать человека всеми органами чувств. Обнимать, прижимать, целовать — для него это было важно. Он мог даже укусить. В этом есть что-то детское — все пробовать на зубок», — поделился Астахов в интервью aif.ru.

Адвокат сказал, что старается поддерживать связь с родителями покойного артиста, оказывая им посильную помощь. Так, вместе с худруком театра «Геликон-Опера» Дмитрием Бертманом он убеждал отца Хворостовского помочь с лечением глаз, однако «навязывать помощь оказалось очень сложно». Как и сам певец в свое время не хотел принимать помощь, так и родители его «немного строптивые», признался Астахов.

С бывшей женой оперной звезды адвокат общается еще меньше: женщина живет с двумя детьми в Лондоне. Все ограничивается общением в соцсетях и поздравлением друг друга с праздниками, отметил Астахов.

В этом году Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 60 лет. Его не стало в ноябре 2017 года. Исполнитель боролся с опухолью мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живут родители оперного певца Дмитрия Хворостовского.