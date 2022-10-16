Ее место займет другая: почему Карпович отказалась работать с Прилучным

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Продюсер раскрыл всю правду об отношениях артистов.

Общественность задалась вопросом, что же случилось со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович? Пользователи сети обсуждали ее роман с актером Павлом Прилучным, но тот заявил, что их ничего не связывает и неожиданно женился на Зепюр Брутян. После имя Карпович исчезло с афиш спектакля, в котором актеры играли влюбленную пару. Продюсер Виталий Гершинков рассказал «Экспресс газете», куда же пропала Карпович.

Гершинков опроверг слухи о разбитом сердце Карпович. По его словам, замена актрисы связана не с мешающей сотрудничеству болью от расставания, а с несовпадением графика спектаклей с рабочим планом. Продюсер отметил, что изначально женской роли в постановке «Косметика врага» не было и вовсе. Режиссер внес ее специально для Карпович.

На время спектакля актриса Екатерина Иванова заменила Карпович. Как отмечает продюсер, ни Прилучный, ни кто-либо другой не причастен к увольнению «папиной дочки».

«Это никак не связано с ней, с другими актерами или с режиссером. Мы с уважением относимся к Мирославе, но на эти спектакли ее место займет другая девочка», — подчеркнул Гершинков.

Продюсер расстроен, что постановку могут закрыть насовсем, потому что она вышла в неудачное время. Пандемия сильно повлияла на рейтинги, так что после завершения контрактов с актерами спектакли могут быть полностью убрать из репертуара театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробнее о Екатерине Ивановой — актрисе, которая заменит Карпович в спектакле с Прилучным.