Ратмиру три года: Решетова поделилась архивными фото с сыном от Тимати

Модель Решетова поздравила с трехлетием своего сына Ратмира от рэпера Тимати

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Наследник знаменитостей появился на свет 16 октября 2019 года.

Модель Анастасия Решетова опубликовала в соцсети архивные фото с сыном Ратмиром от своего бывшего возлюбленного рэпера Тимати (Тимур Юнусов). Мальчику исполнилось три года.

«Самые счастливые годы моей жизни начались 16 октября 2019 года, когда на свет появился ты, сынок!» — прокомментировала публикацию модель.

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Источник фото: Instagram* / volkonskaya.reshetova

В этом году Ратмир пошел в детский сад. Мальчик уже учится самостоятельно одеваться. Решетова недавно признавалась, что очень привязана к сыну и посетовала, что приходится с ним расставаться из-за частых полетов за границу по работе. При этом модель, по ее словам, приучает Ратмира к самостоятельности и старается не портить чрезмерной опекой.

С момента расставания Решетовой и Тимати прошло два года. Рэпера регулярно замечали в компании различных красоток, а матери его ребенка приписывали роман с дубайским олигархом. Однако сама модель это не подтверждала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати опроверг появившиеся слухи об эмиграции в Узбекистан. Исполнитель заявил, что поддерживает мобилизацию и в любой момент готов отправиться в окопы.



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