Даже мертвая выйду: Рита Дакота попала под капельницу за два часа до концерта

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица настроена выйти к поклонникам в любом состоянии.

Певица Рита Дакота 16 октября готовится выйти на сцену и дать концерт своим поклонникам. Всего за пару часов до долгожданного события Дакота связалась с подписчиками и показала, как проходит подготовка к выступлению. Поклонники обеспокоены, состоится ли концерт вообще — на кадрах певица лежит под капельницей.

32-летняя артистка находится под присмотром врачей. Как она сообщила в своей социальной сети, коллеги подшучивают над ней, потому что раньше перед выступлениями они вместе пили игристое, а теперь она вынуждена лежать под капельницей.

«Это новый уровень. Пацаны ржут, что раньше перед концертом мы пили шампанское, а теперь мы перед концертом ставимся капельничками. Вот так вот», — посмеялась певица.

Дакота отметила, что концерт состоится в любом случае. Она готова выйти к поклонникам, в каком бы состоянии она не находилась.

«Друзья, я же говорила, что даже мертвая выйду к вам… Ну вот — капельница, доктор», — успокоила подписчиков певица.

О настоящих причинах врачебного вмешательства Дакота умалчивает. Остается только догадываться, что случилось со звездой: проблемы со здоровьем, переутомление или она просто решила прокапать поддерживающий состояние раствор.

«Зато sold out», — сохраняя настрой сообщила певица о полностью распроданных билетах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота призналась, что ей сложно совмещать воспитание ребенка с гастролями.