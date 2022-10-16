Financial Times: Байден одним решением теряет могущественного союзника

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Американский лидер намерен наказать Саудовскую Аравию за договор с РФ о сокращении добычи нефти.

Президент США Джо Байден испортит отношения с Саудовской Аравией, если решит наказать ее за совместное с РФ решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом пишет обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд.

По его мнению, Байден сейчас определяет, насколько жестким должен быть ответ Вашингтона на изменение внешнеполитического курса Эр-Рияда. На этом фоне все громче звучат требования демократов запретить поставки ключевых вооружений и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности с Саудовской Аравией.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в этом случае у американского лидера будет ограниченное пространство для маневра. По их мнению, США не могут резко прекратить сотрудничество с королевством в военной отрасли, так как Эр-Рияд играет ключевую для Вашингтона роль в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке и в качестве противовеса Ирану.

На днях бывший посол США в ООН Никки Хейли в эфире Fox News заявила, что ОПЕК+ могла сократить добычу нефти вопреки просьбам Запада, просто назло США. По ее мнению, Байдену не следует удивляться такому решению, ведь именно он призывал остальной мир сделать Саудовскую Аравию международным изгоем. Усугубило ситуацию и то, что США попытались осуществить ядерную сделку с Ираном, что, несомненно, расстроило все арабские страны, добавила Хейли.

О сокращении странами ОПЕК+ добычи нефти в ноябре стало известно 5 октября. Сообщалось, что количество добываемого жидкого золота в сутки уменьшат на два миллиона баррелей. Организация мотивировала свое решение неопределенностью ситуации в мировой экономике. Все страны-участники поддержали предложение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стала пощечиной Байдену.