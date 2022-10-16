Вынесла мозг и ушла: стилист Александр Рогов рассказал про капризы Дапкунайте

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Актриса сделала провокационное заявление чтобы проверить команду.

Стилист Александр Рогов — большое имя в мире моды. Он сотрудничает с глянцевыми журналами и одевает звезд мировой величины. Ни для кого не секрет, что звезды бывают капризными, но больше всего Рогову запомнилась выходка Ингеборги Дапкунайте.

Стилист рассказал в одном из интервью, что еще до начала работы с Дапкунайте он предвидел возможные сложности. Рогов с первого взгляда понял, что она — особа весьма капризная. После начала работы с актрисой он в этом убедился полностью.

«Мы запустили процесс. Она всем вынесла мозг. Сказала: „Это плохо, я так не оденусь. Косметика у визажиста не такая, мне нужна гипоаллергенная. Неправильно стоит свет“. И ушла», — поделился Рогов.

Дапкунайте высказала свое недовольство и ушла. Однако она пообещала в скором времени вернуться. По словам Рогова, в момент отсутствия актрисы он обратился к коллегам и попросил их быть очень аккуратными.

«Просто, пожалуйста, все молчим. Делаем, что скажет, потому что на личности она не переходила», — предупредил стилист команду.

Когда Дапкунайте вернулась, все были шокированы. Оказалось, что она решила устроить проверку коллективу. После своей выходки она была готова исполнять любые требования.