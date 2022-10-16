Живут в своей реальности: изменит ли «бунт» венгров политику санкций против РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Власти Венгрии проводят опрос среди граждан о ситуации вокруг России.

Независимо от результатов общенационального опроса в Венгрии о целесообразности антироссийских санкций, политический курс Евросоюза в отношении России не изменится. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Венгрия — страна замечательная, но не ключевая в Европейском союзе. Она относится к числу новых членов ЕС и активно пользуется помощью бюджета организации все эти годы. И если она ведет себя не так, как хочет руководство ЕС, ей тут же угрожают невыплатами средств», — отметил эксперт.

В подтверждение своих слов он обратил внимание на то, что сейчас под вопросом стоит выплата нескольких десятков миллиардов евро, которые Венгрия должна была получить от ЕС еще в рамках борьбы с пандемией, однако теперь ей говорят, что денег не дадут.

«Давайте вспомним лучше, что сказала министр иностранных дел Германии госпожа Бербок: „Мы будем помогать Украине столько, сколько надо, и меня не интересует, что на этот счет думают избиратели“. Если не интересуют избиратели в Германии, то как их будет интересовать мнение венгров? Никак не будет интересовать! Они живут в своей реальности, делают то, что от них хочет Вашингтон, Брюссель, но никак не рядовые люди, граждане этих стран», — подчеркнул Светов.

По мнению политолога, в результате общенациональных консультаций премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить возможность ссылаться на мнение народа страны и пытаться пользоваться правом вето в отношении антироссийских санкций, однако на решения ЕС это не повлияет.

«Что ему на это ответят? Объясни своим людям, что есть общеевропейская солидарность, что мы приняли решение поддерживать Украину. Поэтому затягивайте пояса и поддерживайте», — заявил политолог.

Светов добавил, что Венгрия, несмотря на попытки Орбана отстаивать суверенитет, является членом НАТО и Европейского союза и так или иначе движется в фарватере их единой политики.

«Орбан знает грань, за которую нельзя переходить. Эта грань определяется уставами НАТО и Европейского союза. Пока он эту грань не переступил, он может фрондировать, потому что ему действительно нужны энергоносители от России. Когда было голосование по ограничениям на российскую нефть, он сказал: „Я не могу жить без российской нефти и газа. Если вы мне их замените, то я тогда проголосую за санкции“. Простой циничный ответ», — резюмировал политолог.

Светов призвал также перестать надеяться, что какие-то заявления отдельных европейских политиков и даже массовые протесты граждан ЕС против антироссийских санкций смогут изменить политику ЕС в отношении России.

Политолог подчеркнул, что сейчас происходит цивилизационное столкновение между Россией, отстаивающей свое право на суверенитет, и так называемой глобалистской солидарностью, которая утверждает, что Россия должна жить иначе.

«Канцлер Германии Шольц заявил, что Россия и Китай покушаются на мировой порядок, основанный на правилах. Эти правила придумали в Вашингтоне, утвердили в Брюсселе, и от нас требуют, чтобы мы их выполняли. Если считать, что где-то пройдут митинги или опросы, которые заставят их изменить эти правила, то этого не будет. Эти правила может изменить только одно: успех специальной военной операции на Украине. Только победа России заставит их задуматься о пагубности этих санкций. Недаром генеральный секретарь НАТО Столтенберг сказал: победа России — это поражение НАТО», — заявил Светов.

Накануне власти Венгрии — единственные в Европе — решили провести общенациональный опрос-анкетирование по поводу ситуации вокруг России. Идея принадлежит премьер-министру Орбану, который призвал сограждан высказать свое мнение для того, чтобы «положить конец» росту цен на энергию.

В свою очередь директор по коммуникациям партии Фидес (Венгерский гражданский союз) Иштван Холлик выразил уверенность, что мнение нескольких миллионов венгров может заставить изменить санкционную политику ЕС в отношении России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным британского издания The Economist, экономическая ситуация в России улучшается, в то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии.