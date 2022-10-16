«Об стену Горох»: Барецкий назвал Моисеева отцом и будет судиться с экс-директором артиста

Фото, видео: Коротаев Артем / ИТАР-ТАСС / ТАСС; © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Шоумен признался, что общался с певцом, когда он еще был жив. «Дитя порока» якобы своего отцовства не отрицал и ждал встречи с матерью Барецкого.

Певец Борис Моисеев всю жизнь мечтал о сыне, однако умер в одиночестве. А родственники звезды стали активно заявлять о себе после его скоропостижной смерти. Не заставил себя ждать и якобы настоящий наследник Моисеева.

Шоумен Стас Барецкий заявил, что он — внебрачный ребенок исполнителя хита «Голубая луна». Музыкант сделал эксклюзивное признание в беседе с 5-tv.ru и поделился деталями происходящего. Он утверждает, что на данный момент его родственную связь может подтвердить брат покойного артиста Маркс Толкач.

«Я с братом (Маркс Толкач. — прим. ред.) на контакте, озвучиваю свою позицию. Брат тоже это может подтвердить. Просто Боря был молодой и у него была связь, и родился я. Он был натурал, он не был гомосексуалистом. Это была дань моде. В то время многие пытались эпатировать, каждый по-своему», — рассуждает Барецкий.

Шоумен уже включился в гонку за звездным наследством. Арт-директора Сергея Гороха он называет «мошенником» и настаивает на исключении его из участия в этом вопросе.

«Я сказал, что буду вести борьбу за недвижимость, потому что я точно знаю, что его сын, и за авторские права его песен. Горох никаких прав на них не имеет. Буду оспаривать все его бумажки, которые он предоставлял, что их Борис Моисеев подписал. Это все лажа, „липа“. У меня хороший адвокат Владимир Налимов. Он защищал жену Ромы Жукова и „выбил“ для шестерых детей алименты», — сообщил шоумен.

Пока адвокат Барецкого готовится к судам, шоумен планирует раскопать могилу предполагаемого отца, чтобы провести ДНК-тестирование. Однако решить вопрос быстро мешают бюрократические условности.

«Я готов к судам, к тесту ДНК, я готов провести его за свой счет и эксгумировать тело, потому что сам являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов. Я вхож в мир ритуального бизнеса, люди меня в нем знают. Единственная проблема в том, что с нашими чиновниками очень сложно договариваться. Я думаю, чем больше будет шума вокруг этого, тем быстрее они согласятся это тело эксгумировать», — уверен Барецкий.

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Доказать свою правоту Барецкому помогает «дядя» — брат певца Маркс Толкач пообещал найти волосы покойного, которые могли остаться в его столичной квартире. Это могло бы существенно ускорить решение вопроса о наследстве.

«Меня интересует материальный вопрос. Я не хочу, чтобы квартира отошла Гороху. Пусть лучше отойдет детскому дому или приюту животных, но не Гороху. Этот человек появился из ниоткуда. Это мне брат Моисеева, моего папы, рассказал. Мне эти наглые рожи… За всю мою жизнь долгую, работая на кладбище, я насмотрелся на этих наглецов ушлых», — подытожил он.

Он отметил, что разговаривал с Сергеем Горохом.

«Я ему сказал: «Я тебе могу сделать только «об стену Горох». Я тебя могу только об стену долбануть разок и получится фраза в первоначальном ее звучании», — добавил Барецкий.

На вопрос, почему Барецкий не раскрыл свою семейную тайну раньше и не помог «отцу», он посетовал, что проявил слабость.

«Я бы помог, но информацию получил поздновато. Я с Борисом общался, у меня с ним нормальные отношения. Он знал, подтверждал и не отрицал Понимаете, когда я с ним общался, он был в таком не очень хорошем состоянии. Просто мне, дураку, надо было сразу ехать, брать его за руку и постараться ему помогать в плане медицины. У нас же, как: все думают, что люди вечные, но на практике они не вечные. Не успел ни помочь ему, ни с недвижкой не успели оформить на меня. Если бы я привез мать Боре… они очень хотели поговорить. Может быть, ему бы стало легче. Когда мы с ним разговаривали, он даже обрадовался этому факту», — поделился шоумен.

В планах у внебрачного сына Моисеева не только судебные тяжбы с арт-директором Горохом. Стас Барецкий не отрицает, что может взять фамилию отца и стать Стасом Моисеевым.

Ранее 5-tv.ru писал, что брат Бориса Моисеева в смерти артиста винит арт-директора Сергея Гороха.