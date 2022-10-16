Российские военные в течение суток отбивали попытки прорыва трех батальонов ВСУ

Минобороны РФ сообщило о затяжном бое против трех батальонов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; Пресс-служба Минобороны РФ

На Криворожском направлении три батальона ВСУ, в числе которых был один танковый, пытались разбить оборону ВС РФ.

После проведения референдумов и официального вхождения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ВСУ не прекращает попыток прорвать оборону российских военных.

Только на Криворожском направлении три батальона ВСУ, в числе которых был один танковый, в течение суток пытались разбить оборону ВС РФ у населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области.

«В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», — сообщили официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что атаки противника были пресечены и на Андреевском и Николаевском направлениях, где ликвидированы до 45 бойцов украинских вооруженных сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские РСЗО защищают линии соприкосновения.



