Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ
Минобороны РФ сообщили о пресечении наступления ВСУ на Купянском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Пресс-служба Минобороны РФ
Попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении была остановлена ударами ракетных войск и артиллерии.
Вооруженные силы Украины продолжают попытки наступления на позиции ВС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — сказал он в ходе брифинга.
Отмечается, что противник потерял до 50 военнослужащих.
Кроме того, попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении была остановлена ударами ракетных войск и артиллерии. А штурмовой отряд ВСУ в районе Торского лесничества был ликвидирован сосредоточенным артиллерийским огнем.
Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях удара ВСУ по мирным кварталам Донецка.