Финансовый «Лизинг»: почему британский премьер Трасс обречена на неудачу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media; ВКонтакте / Николай Кульбака; 5-tv.ru

Экономической задумке Трасс не хватило практических расчетов.

Экономический план нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс восторгов не вызвал. Обещания политика о том, что с ней британская экономика будет расти, регулярно подвергаются жесткой критике. Связано ли это с нежеланием консервативных англичан отклоняться от привычной стратегии или недальновидностью главы правительства — покажет время. На этот раз Трасс сделала ставку на масштабное снижение налогов. Чем может закончиться подобное решение — свою экспертную оценку эксклюзивно для 5-tv.ru озвучил экономист-аналитик Николай Кульбака.

«С одной стороны, идея дольно здравая, потому что речь идет о том, что снижение налогов должно привести к оживлению экономики. В логическом построении все более или менее правильно. Вопрос заключается в том, просчитывали ли это экономисты, насколько это действительно сработает и будет ли выход, скажем, успех этой программы. Соответствует ли он потерям бюджета — это вопрос. Понятно, что сокращение бюджетных расходов — это дефицит бюджета, который придется чем-то покрывать», — считает аналитик.

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Эксперт также указывает на то, что в перспективе подобное решение может привести к увеличению доходов и росту бизнеса. Однако, когда это произойдет, и будет ли этот процесс активным? Экономист-аналитик Кульбака называет этот вопрос дискуссионным, так как он верен лишь на бумаге. На практике ему не хватило экспертных расчетов, поэтому британские финансисты не удержались от критики.

«Первый фактор, конечно, то, что у нее (Лиз Трасс. — прим. ред.) не было такой колоссальной поддержки политической. <…> Поэтому, естественно, что любое такое решение — оно должно быть продумано как с точки зрения экономики, так и с точки зрения политики. Вот, похоже, что это как раз было сделано. Скажем, я подозреваю, что она рассчитывала на некий условный карт-бланш, который любой новый политик всегда имеет, который приходит, и к нему есть некий рейтинг доверия. <…> Все практически серьезные реформы обычно стараются проводить в самом начале своего срока именно потому, что в этот момент кредит доверия наиболее высок. Видимо, она не рассчитала этот кредит доверия и не оценила те риски, которые за этим идут. В общем рискнула, но, похоже, что не очень выиграла», — резюмировал Николай Кульбака.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Великобритании не хотят видеть Лиз Трасс своим премьер-министром.