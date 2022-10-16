Любовь не победить: мужчина проник на территорию дома Ким Кардашьян в Калифорнии

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Это уже третий случай попытки незаконного проникновения на частную территорию.

Задержан злоумышленник, пытавшийся влезть в особняк американской знаменитости Ким Кардашьян. Об этом сообщает издание TMZ. Уточняется, что молодого человека по имени Деандре Уильямс остановили охранники, причем достаточно оперативно. Ему удалось преодолеть внешние стены, но тут сработала система безопасности. Подчеркивается, что это уже третий инцидент, связанный с недвижимостью Кардашьян.

К слову, преступник все же затеял драку с охраной, но прибывшая на место происшествия полиция быстро скрутила дебошира. Он обвиняется в нанесении побоев и в незаконном проникновении на частную территорию. Также известно, что задержанный влюблен в бизнесвумен.

До этого Кардашьян была замужем за американским рэпером Канье Уэстом. После развода музыкант приобрел дом неподалеку, чтобы чаще видеться с детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому Ким Кардашьян хочет дать работу.