Форма без содержания: Запад безуспешно нападает на РФ на дипломатическом фронте

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Ценность политического слова превратилась в пустой звук.

В ответ на новый этап спецоперации западный мир развернул активное наступление на дипломатическом фронте. На Генсассамблее ООН приняли резолюцию, в которой не признаются результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как заявил МИД РФ, на развивающиеся страны было оказано колоссальное давление. Чего тут скрывать? Прямым шантажом добились того, что 143 страны поддержали резолюцию, пятеро было против, в том числе, понятно, Россия и 35 воздержались, среди них Индия и Китай. Напомню, что крымский референдум Генассамблея в 2014-м году тоже не признала.

Но было и еще одно заявление, которое оказалось вообще вне всех дипломатических канонов: в ПАСЕ, парламентской ассамблее Совета Европы, кроме привычного осуждения, в документ вставили фразу: «Объявить действующий российский режим террористическим».

Про то, что это только сотрясание воздуха, что резолюция не имеет юридической силы, и не зря Россия вышла из ПАСЕ. Но любопытно, как проходило это «громкое голосование». Из 306 депутатов на сессии по факту была треть — 100 человек. Из них 11 украинских делегатов, восемь польских, девять — из Прибалтики. Итого, пять русофобских стран, собрав треть голосов от пришедшей на заседание трети депутатов, сотворили заголовок: «Это и есть демократия? Евростандарт так сказать?»

Это суть современной западной политики: мастерство заголовка, ВАУ-эффект, форма без содержания. Вспомним все украинские «успехи» — взрыв на Крымском мосту. Мост стоит, работает. Но картинку получили. И марку почтовую, ага. Флаг на острове Змеиный поставили, но он до сих пор необитаемый. Победа на Евровидении с песней, которую уже никто не вспомнит. Зерно для Африки, которое скупают европейские и американские компании. Призрак «Киева», виртуальный летчик, успехи которого доказывали кадрами из компьютерной игры.

Ценность политического слова превратилась в пустой звук. Прислушайтесь к Жозепу Боррелю, это нынешний глава Европейской дипломатии. На этой неделе от него пахнуло старым добрым колониализмом: мол, Европа — это сад, а остальной мир, джунгли, и надо защищать свой сад. От кого? От тех, кто в джунглях живет, от дикарей и обезьян, выходит. А раз они недочеловеки, то с ними и общаться соответствующе. Ну и что, что НАТО, как организация нарушила свои обещания России, надо это проглотить. Боррель — главный, казалось бы, дипломат Европы. Одним из первых, еще в апреле, когда Москва и Киев нащупали мирное соглашение, заявил, что конфликт должен быть разрешен на поле боя. Потом он даже конкретизировал, как именно это должно произойти. Почему? Да потому что Россия — враг Европы, как он заявил еще в 2019-м. Тот самый варвар из джунглей, северных. Тайга называется.

Я думаю причина неразборчивости политиков в словах, кроется в безответственности за них. Привыкли в своем однополярном мирке ко вседозволенности, но сейчас другое время.

На прошлой неделе украинцы раскритиковали Илона Маска, причем матом за мирные предложения. Сорвали его портреты. Все, на этой неделе Маск заявил, что не намерен более бесплатно предоставлять услуги Starlink, своего спутникового интернета. «Пошел, куда послали», — объяснил миллиардер. А потом опять передумал, и заявил, что продолжит работу.

На прошлой неделе Макрон организовал, казалось, перспективную встречу Армении, Азербайджана и Турции за одним столом переговоров. А на этой неделе ляпнул, что Россия в Нагорном Карабахе второй год ничего не делает, вносит дестабилизацию. Владимир Путин осудил французского коллегу, мол, тот не понимает суть происходящих в регионе процессов, а президент Азербайджана прямо заявил, что при таком подходе Франции не место в деле урегулирования. Это значит, адье, месье Макрон.