Не сказала и спасибо: Стоун купил Вале Карнавал авто за десять миллионов рублей

Фото, видео: Telegram / karnava1l

Увидев ее реакцию, боец ММА Саша Стоун в шутку заявил, что заберет подарок обратно.

Чуть меньше месяца осталось до дня рождения блогерши Вали Карнавал. Но подарки будущая именинница начала получать уже сейчас. Ее возлюбленный, боец ММА Саша Стоун на днях вручил девушке ключи от золотистого BMW i8 стоимостью около десяти миллионов рублей. Видео вручения подарка Карнавал опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, насколько шокирована была девушка, увидев такую дорогую машину. Первые минуты Валя и вовсе не могла поверить, что этот подарок действительно для нее. Она лишилась дара речи. Но чуть после начала приходить в себя и уточнять, действительно ли ей теперь принадлежит машина. Стоун в шутку заявил, что завтра заберет авто, но потом объяснил — он хотел, чтобы его невеста успела прокатиться на ней до наступления холодов и первого снегопада. Именно поэтому подготовил подарок заранее.

«В эту малышку я влюбилась давно, летом мы в Сочи катались на такой же в аренду! Ну и понеслось, все лето говорила о том, что хочу такую в гараж, пару раз чуть не купила. Это первый настолько дорогой подарок в моей жизни, до сих пор не понимаю, что происходит. Ну а самый главный подарок — это мужик мой!» — подписала видео Карнавал.

Стоун и Карнавал познакомились на съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке». Отношения между ними стали стремительно развиваться. Вернувшись в столицу, спортсмен познакомил девушку с родителями, а в мае этого года предложил Карнавал выйти за него замуж.

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