Карл III назвал условие, при котором он пустит принца Гарри на коронацию

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Как ни странно, дело не в Меган Маркл, а в писательском хобби сына короля.

Принца Гарри и его супруги Меган Маркл могут не пригласить на коронацию Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года. Запретить им это может сам монарх. Карл он требует, чтобы его сын исключил подробности, связанные с королевой-консорт Камиллой, из мемуаров, которым еще предстоит выйти.

По словам друга монарха, чьи слова приводит издание Daily Beast, Карл на протяжении последних 20 лет делал все возможное, чтобы общество приняло его новую супругу. Ему хотелось, чтобы люди перестали винить ее в распаде его отношений с принцессой Дианой. Его усилия дали плоды: даже его мать, покойная Елизавета II в конечном итоге смирилась с выбором сына. Сейчас он не может допустить, чтобы кто-то рассказывал семейные тайны, которые бросят тень репутацию его любимой.

«Одно дело — нападки Гарри на Чарльза, тут он подставит щеку, но если Гарри поставит его перед выбором, нападая в своей книге на Камиллу, он, без сомнения, выберет Камиллу», — сказал инсайдер.

Карл III получил трон после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. До этого он был принцем Чарльзом. Дважды женат. На принцессе Диане он женился в 1981 году. В 1996-м они развелись, чем спровоцировали громкий скандал. Многие британцы тогда обвиняли Камиллу в том, что именно из-за нее рухнул брак. Карл III поддерживал с ней связь до брака с Дианой, во время и по сей день. Она в 2005 году стала его женой.

Вероятно, монарх опасается, что после выхода в свет книги принца Гарри общественность узнает подробности его отношений с Камиллой, тем самым выставив королеву-консорт в нелицеприятном свете. Помимо нее принц Гарри намерен рассказать, как королевская семья на самом деле обращалась с его матерью, принцессой Дианой. Также он хочет написать, в какой ад его родственники превратили жизнь его жены Меган Маркл, и кто из числа родных был обеспокоен цветом кожи еще неродившегося сына принца Гарри Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем будет отличаться коронация Карла III от традиционной.