Боевой и героический: 65-летняя служба К-3 «Ленинский комсомол» завершилась

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

Субмарина заняла почетное место в музейном комплексе Кронштадта.

Одним из символов Холодной войны была первая атомная подводная лодка СССР — К-3 «Ленинский комсомол». Она первой в истории прошла подо льдами Арктики и первой всплыла на Северном полюсе. Так как проект был экспериментальным, на субмарине случались аварии и во время одной из них погибли 39 человек, но экипаж спас корабль и не допустил взрыва.

На этой неделе 65-летняя служба субмарины достойно завершилась — она заняла почетное место новом музейном комплексе в Кронштадте, на «Острове Фортов». Это знак уважения и к боевому кораблю и к его героическому экипажу. По улицам Кронштадта везли огромную лодку, ради которой убрали столбы освещения, и даже выкопали бордюры.