На грани ядерной войны: что важно помнить о Карибском кризисе в день его 60-летия

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Участники операции «Анадырь» рассказали о событиях на Кубе, когда человечество чуть не уничтожило само себя. К счастью, СССР и США нашли выход из ситуации.

НАТО начинает ядерные военные учения. Основная площадка — Бельгия, но также будет задействована территория Великобритании и кусочек Северного моря между ними. Из-за океана прилетят американские стратегические бомбардировщики B-52. Кроме того, будут задействованы носители тактического ядерного оружия, а также самолеты-заправщики, самолеты-разведчики, истребители для прикрытия, установки ПВО и так далее.

По планам учений надо будет сбросить ядерную бомбу на небольшой город. В альянсе подчеркивают: маневры плановые и даже настоящего ядерного оружия навешивать на самолеты не будут — лишь полноразмерные макеты боеголовок. Но все равно — такие игрища в такой напряженный момент времени выглядят, мягко говоря, странно. Может отменить? Никак. Это же значит показать свою слабость, чего НАТО хочет меньше всего. Потому ядерное напряжение немного усилится в ближайшие две недели.

Еще название у этих учений «Стойкий полдень». Явный намек на «Ядерную полночь» — образное обозначение апокалипсиса, на условных Часах Судного дня. И сейчас стрелки максимально близко к роковой отсечке. Похожая ситуация была лишь один раз в истории — ровно 60 лет назад, во времена Карибского кризиса.

14 октября 1962 года американский самолет-разведчик разглядел на Кубе советские ракеты. Что после этого началось, вы, наверное, так или иначе слышали. Мир реально стоял на грани. Сегодня мы вспоминаем эту историю. Во-первых, как пример, что можно сохранить здравый смысл и договориться даже в такой ситуации. Во-вторых, операция по доставке ядерных боеголовок на Кубу, это повод для гордости. Как это было, расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. Он изучил уникальные архивные кадры и встретился с участниками тех событий.

Во времена Карибского кризиса Часы Судного дня наверняка показали бы без пары секунд полночь. Но сотрудники Чикагского университета, которые и придумали этот проект, просто не успели тогда среагировать. Так быстро он закончился. Принято считать, что сам кризис продолжался всего 38 дней. Но это скорее для западных политиков. СССР перед лицом ядерной войны находился больше года.

В 1962 году у США уже было около шести тысяч ядерных зарядов. Из средств доставки — примерно 1300 бомбардировщиков, почти 200 межконтинентальных ракет «Атлас» и «Титан», 144 ракеты на девяти атомных подлодках. У СССР — 300 зарядов, несколько десятков ракет Р-7 и всего пять пусковых площадок. К тому же, заправленная ракета могла стоять на старте не больше 30 дней. И в итоге стала известна миру, как первая отправившая человека в космос.

Но дело даже не в количестве боеголовок. Главное, где они находились, куда и как быстро могли долететь. В 1961-м США разместили свои ракеты в Турции. «Юпитеры» из Измира могли находиться в постоянной боеготовности — время заправки не превышало 15 минут, и их подлетное время до целей в СССР составляло меньше десяти минут, а дальность 2400 километров. И это практически исключало ответный удар по территории США.

У Советского Союза подобные ракеты тоже были. Но долететь могли разве что до Британии — США были слишком далеко. Именно поэтому родилась операция «Анадырь» — скрытная доставка морем войск, ракет и ядерных боеголовок на Кубу. Название неслучайно. По легенде, именно на Чукотку и шли советские корабли.

«Причем эта легенда была правдоподобна. В это время на Чукотке, в районе Анадыря, оборудовались стартовые позиции для нового полка», — вспоминает участник операции Виктор Есин.

Виктор Есин в 1962-м был лейтенантом. Выходил курсом на остров свободы на судне «Климовск» из Черного моря. Вспоминает, что конечную цель маршрута им довели только после прохода Гибралтара. А весь поход пришлось сидеть в трюме.

«Когда мы вышли в Атлантический океан и начали приближаться к Экватору, то металлическая верхняя палуба накалялась из-за высокой температуры», — вспоминает бывший военнослужащий.

Курбан Халиков в то же время находился в трюме другого судна — вместе с ракетами. Его корабль американская авиация изучала максимально плотно, уже догадываясь, что внутри.

«Американские самолеты нас облетывали. Был такой случай, когда самолет хотел нас сфотографировать и буквально перед носом врезался в океан», — рассказал мужчина.

К началу кризиса СССР успел перекинуть на кубу четыре мотострелковых полка, два танковых батальона, два подразделения крылатых ракет, два дивизиона ракет Р-12, истребительный авиаполк, 42 бомбардировщика, зенитные ракеты и артиллерию. А вот флот переместить на Кубу, по сути, не удалось. В распоряжении Союза было только 12 ракетных катеров Р-183Р и всего четыре подлодки.

И только потом в США забеспокоились. Чуть позже вообще ввели блокаду Кубы, заблокировав любое судоходство и использовав для этого почти все военные корабли, которые находились в Атлантике.

В отличие от нынешних атомных подлодок тогда в строю Советского Союза были только дизельные. Самое главное, что под водой они могли находиться всего несколько дней. Потом приходилось всплывать и подзаряжать батареи. А наверху — практическим весь атлантический флот США.

Это лодки проекта 641. Их около берегов Кубы было четыре. Сейчас осталась только одна — в Музее мирового океана в Калининграде. Этим лодкам пришлось противостоять огромной американской армаде. В распоряжении советских подводников было 88 торпед. А на поверхности — около 200 кораблей флота США.

Впрочем, даже с блокадой Острова свободы стратеги Пентагона тогда опоздали. И ракеты, и ядерные боеголовки на Кубе уже были развернуты. И СССР с США впервые оказались в паритете. По расчетам, в первые минуты конфликта число жертв перевалило бы за 100 миллионов человек.

«Посчитали это неприемлемым для дальнейшего развития конфликта. Я считаю, это ключевая мысль, которая должна быть понятна всем. Что остается? Остаются только переговоры. Да, переговоры непростые, чтобы не потерять свое лицо», — прокомментировал Игорь Пермяков, директор Российского государственного архива новейшей истории.

И это был самый сложный этап. На Кеннеди давил собственный политический истеблишмент, Хрущеву просто было некуда сдавать назад. Однако возможность для переговоров все же нашли.

«У Кеннеди тогда хватило ума задать вопрос: „А СССР чем-то ответит?“. Подумали-подумали: „Да, у них ракеты тоже есть“. Кеннеди спросил: „Тогда зачем нам это?“», — рассказал Виктор Авдеев, участник операции «Анадырь».

Впрочем, и Кеннеди, и Хрущев своими глазами видели, что такое война. Причем самая страшная в истории планеты — Вторая мировая. Вполне вероятно, что эта память и сподвигла лидеров начать переговоры.

«Те выступления западных политиков, которые говорят о готовности России применить ядерное оружие по Украине или НАТО, это сумасшествие. Оно связано с тем, что люди, которые об этом говорят, не понимают, что такое ядерное оружие. Они никогда по-настоящему не воевали», — отметил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Обстановка в мире сейчас не менее напряженная, чем в те годы. Только вот современные европейские и американские политики войну видели только по телевизору и в сети. И совершенно не стесняются даже откровенно воинственных заявлений.

Часы Судного дня в Чикаго застыли на отметке 23 часа 58 минут 20 секунд. Последний раз метафорическая стрелка двигалась еще в 2020-м. Вероятно, сейчас сотрудники Чикагского университета просто не могут поверить, что передвинуть ее нужно уже вплотную к полуночи.