У противника нет шансов: как российские РСЗО защищают линии соприкосновения

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Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Третью неделю союзные силы не дают украинским формированиям продвинуться ни на одном участке линии соприкосновения.

Третью неделю союзные силы не дают украинским формированиям продвинуться ни на одном участке линии соприкосновения, а она, на минуточку, протяженностью 1100 километров. Это расстояние как от Москвы до Ростова-на-Дону. Противника стараются разбить еще на подходе к нашим позициям. По скоплениям целей работают ракетными системами. Как это происходит, расскажет Кирилл Ольков.

Доставка боеприпасов прямо на передовую. Крупнокалиберные снаряды один за другим загружают в пусковую установку при помощи тягача. На подготовку к выстрелу нужно две или три минуты. Скорость 1000 метров в секунду. Ракета мгновенно скрывается в облаках.

«Выехали на огневую позицию на боевое дежурство. Поступило три цели. Отработали максимально быстро и аккуратно», –рассказал заместитель командира орудия РСЗО «Ураган» с позывным «Кадр».

Реактивный «Ураган» не оставляет противнику шансов. После его внезапных и точных ударов на земле остается лишь пепел и дым.
Одиночные залпы по вражеским окопам и замаскированным укрытиям врага, полный боекомплект, 16 снарядов для поражения укрепрайонов и военных колонн.

«220 калибр поражает вообще все. Укрепрайоны, все разносит. Пехоту кладет только так», – сказал заместитель командира расчета с позывным «Дантист».

«Ураган» бьет на расстоянии до 40 километров. Там, куда не дотянется, реактивная артиллерия врага накроют тактические ракеты.

Дальнобойный «Искандер» из семейства оперативно-тактических ракетных комплексов. Его возможности гораздо больше: до 500 километров. Это расстояние как раз от Донецка до Киева по прямой.

Экипаж Восточного военного округа по команде занимает свои места. Створки пусковой установки раскрыты. Ракета в вертикальном положении. Пуск. Неуязвимая, сверхмощная и высокоточная баллистическая ракета никогда не промахивается.

«Были уничтожены две пусковые установки HIMARS. Склад. Боеприпасов. Живая сила противника», – сообщил начальник расчета Дмитрий.

«Искандер» – это многофункциональный комплекс. В зависимости от цели, может наносить удары как баллистическими, так и крылатыми ракетами. В отличие от баллистической, которая летит по дуге, крылатая ракета движется по прямой. Огибая рельеф (горы, озера), и минуя ПВО врага, наносит точный удар с наиболее выгодного угла.

Реактивные «Ураганы» и тактические «Искандеры» работают в одной связке. Пока одни расчищают путь наземным подразделениям здесь и сейчас, другие наносят предупреждающие удары, обезоруживая врага на сверхдальней дистанции.

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