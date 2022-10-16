У противника нет шансов: как российские РСЗО защищают линии соприкосновения

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Третью неделю союзные силы не дают украинским формированиям продвинуться ни на одном участке линии соприкосновения.

Третью неделю союзные силы не дают украинским формированиям продвинуться ни на одном участке линии соприкосновения, а она, на минуточку, протяженностью 1100 километров. Это расстояние как от Москвы до Ростова-на-Дону. Противника стараются разбить еще на подходе к нашим позициям. По скоплениям целей работают ракетными системами. Как это происходит, расскажет Кирилл Ольков.

Доставка боеприпасов прямо на передовую. Крупнокалиберные снаряды один за другим загружают в пусковую установку при помощи тягача. На подготовку к выстрелу нужно две или три минуты. Скорость 1000 метров в секунду. Ракета мгновенно скрывается в облаках.

«Выехали на огневую позицию на боевое дежурство. Поступило три цели. Отработали максимально быстро и аккуратно», –рассказал заместитель командира орудия РСЗО «Ураган» с позывным «Кадр».

Реактивный «Ураган» не оставляет противнику шансов. После его внезапных и точных ударов на земле остается лишь пепел и дым.

Одиночные залпы по вражеским окопам и замаскированным укрытиям врага, полный боекомплект, 16 снарядов для поражения укрепрайонов и военных колонн.

«220 калибр поражает вообще все. Укрепрайоны, все разносит. Пехоту кладет только так», – сказал заместитель командира расчета с позывным «Дантист».

«Ураган» бьет на расстоянии до 40 километров. Там, куда не дотянется, реактивная артиллерия врага накроют тактические ракеты.

Дальнобойный «Искандер» из семейства оперативно-тактических ракетных комплексов. Его возможности гораздо больше: до 500 километров. Это расстояние как раз от Донецка до Киева по прямой.

Экипаж Восточного военного округа по команде занимает свои места. Створки пусковой установки раскрыты. Ракета в вертикальном положении. Пуск. Неуязвимая, сверхмощная и высокоточная баллистическая ракета никогда не промахивается.

«Были уничтожены две пусковые установки HIMARS. Склад. Боеприпасов. Живая сила противника», – сообщил начальник расчета Дмитрий.

«Искандер» – это многофункциональный комплекс. В зависимости от цели, может наносить удары как баллистическими, так и крылатыми ракетами. В отличие от баллистической, которая летит по дуге, крылатая ракета движется по прямой. Огибая рельеф (горы, озера), и минуя ПВО врага, наносит точный удар с наиболее выгодного угла.

Реактивные «Ураганы» и тактические «Искандеры» работают в одной связке. Пока одни расчищают путь наземным подразделениям здесь и сейчас, другие наносят предупреждающие удары, обезоруживая врага на сверхдальней дистанции.