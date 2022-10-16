Внука певца Владимира Девятова ранили в ходе спецоперации: «Очень беспокоились»

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Есть ли у молодого человека шанс вернуть подвижность конечностей?

Внук певца Владимира Девятова Дмитрий был серьезно ранен в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Произошло этой еще весной, но рассказать исполнитель об этом решился только сейчас.

По словам артиста, 21-летний юноша был призван на службу в армию осенью 2021 года. Чуть позже он подписал контракт, и в феврале этого года отправился защищать Родину на Украину. Весь месяц молодой человек не выходил на связь с родственниками.

«Мы, конечно, очень беспокоились», – вспоминает Девятов.

Спустя месяц Дмитрий нашелся. Он позвонил родным из военного госпиталя.

«У него кисть серьезно ранена, и осколок мины прошел навылет через ногу. Врачи говорят, что надо работать, что все должно восстановиться. Рука работает, но слабо», — рассказал Девятов в эфире одной из программ на НТВ Лере Кудрявцевой.

Владимир Девятов добавил, что он и Дмитрий родились в один день. Оглядываясь на произошедшее, певец уверенно говорит, что гордится своим внуком.

Отметим, что Дмитрий является сыном старшей дочери певца Екатерины от первого брака с хореографом Натальей Ляховой. Артист был женат четыре раза. Всего у Девятова пятеро детей.

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