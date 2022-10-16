Репортаж с передовой: военкор «Известий» показал кадры масштабного штурма Артемовска

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По традиции первое слово взяла артиллерия, следом подключилась авиация. Как отметил Денис Кулага, сейчас бои в ДНР идут ожесточеннее, чем обычно.

Диверсионную опасность, исходящую из Украины, почувствовали и в Белоруссии. Минск объявил режим повышенной террористической опасности и начал разворачивать на границе с Украиной совместную группировку сил. Основная часть — ее собственные войска, но с добавлением российских подразделений. Понятно, что атака на Белоруссию — это способ отвлечь союзные силы с основного направления — с Донбасса.

За минувшую неделю вдоль всей линии соприкосновения шли бои. В основном союзные силы держали активную оборону — отражали атаки и переходили в контратаки. Но на одном участке, Донецком, как раз с нашей стороны идет продвижение вперед — в районе Авдеевки. Начались бои за Первомайское, идет охват города с юга, также с южных окраин начинается штурм Артемовска. Как это происходит, в репортаже с передовой расскажет военкор «Известий» Денис Кулага.

Мощными колесами «Урала» проходим мимо брошенных огневых точек ВСУ. Череда удачных атак заставила украинских силовиков отойти на несколько километров от этих мест. Сегодня на Артемовский гарнизон ВСУ обрушилась вся наступательная мощь, сконцентрированных здесь наших войск.

«Наступление на окраины Артемовска началось с самого утра. Звуки штурма мы слышим уже несколько часов. Первыми свое слово по традиции взяла артиллерия. Следом подключилась авиация», — сказал Денис Кулага под звуки выстрелов и пролета боевых самолетов.

С каждым шагом вперед на горизонте вскрываются новые укрепрайоны ВСУ, уничтожить которые — задача наших самоходок. Сегодня бои на этом направлении идут ожесточеннее, чем обычно. Добавляют огня на южной линии Артемовского фронта 120-миллиметровые «Ноны» наших десантных войск.

Работают все орудия разных калибров. Хочется показать, как выглядит масштабное наступление на Артемовск. Недалеко от лесополосы бросаем машину и соединяемся с расчетами уже 152-миллиметровой самоходной пушки «Гиацинт».

Здесь задача расчетов — контрбатарейная стрельба. Как только раскрываются вражеские огневые точки, тут же в нашу самоходку заряжают крупный калибр. Идет корректура прям с линии соприкосновения.

Мы же, пользуясь паузой, осматриваем новые отбитые территории. Сгоревшие остатки пулеметов и АГС. По периметру — брошенные бронежилеты. Последняя находка привела наших бойцов в недоумение. Вместо бронеплит в средство защиты был вставлен муляж.

«Получается, у них в бронниках был поролон!» — показал российский военнослужащий.

Где-то находим выстрелы от РПГ, а где-то — раритетные, еще советские, ручные гранаты. Им бы самое место в музее. Но, как оказалось, этим Украина снабжает свои передовые отряды.

Тем временем российские бойцы проверяют исправность техники и настоящего, а не бутафорского снаряжения. Чтобы без осечек мгновенно вступить в бой.