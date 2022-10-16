Победить нельзя проиграть: как киевский режим еще пытается держать лицо

Фото, видео: Reuters / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE; 5-tv.ru

Почему поражение Украины будет расценено, как поражение всего блока НАТО?

Оценить точные результаты операции «возмездие» довольно сложно. Ведь Минобороны РФ не раскрывает конкретные координаты мест, куда стреляли, а украинские власти не говорят куда попали, ведь там тотальная военная цензура.

Гражданам категорически запрещено снимать и выкладывать кадры с мест прилетов под угрозой уголовной ответственности. По тому, что известно, можно установить примерную географию и масштаб нанесенных ударов: более двух десятков объектов энергетики. Это крупные ТЭЦ, и ближайшие к ним подстанции на 330 кВт. Некоторым, как например, объектам в Виннице и Кривом Роге, досталось дважды.

По оценкам «Укрэнерго», выведено из строя было 30% энергетической инфраструктуры. На Украине начались веерные отключения — целые регионы погружались в темноту, были остановлены энергоемкие производства, в том числе комбинат «АселорМиттал» (бывший завод «Криворожсталь»).

Украина перестала поставлять электричество на экспорт, а ведь это приносило неплохие деньги. Критическим энергетики называют показатель разрушений 60% инфрастуктуры. До этого, как мы видим, еще далеко. Ни одна, не то что атомная(это даже не обсуждается), даже ни одна гидроэлектростанция не пострадала, а это самые мощные источники энергии.

Также не тронули подстанции на 750 кВ, без которых энергосистема действительно рухнула бы. Цели высокоточных ударов не погрузить Украину во тьму и холод, как вопят в Киеве, а заморозить военное производство и лишить режим дополнительного заработка. У Зеленского теперь выбор: отапливать дома или ремонтные цеха? Включить подсветку Майдана Незалежности или дать ток трамваям и троллейбусам? Муки выбора помогают принять правильное решение.

«Как быть? Вы же понимаете, что зимой мы можем по нескольку часов или по нескольку дней сидеть без света, без тепла, без воды?» – восклицает мэр Львова Андрей Садовой.

Мэр Львова уже все осознал, призвал горожан закупать буржуйки и дрова, и организовать пункты обогрева в подвалах многоквартирных домов. Любопытно, что весной и летом, те же украинцы массово продавали в ЕС печи и топливо, а теперь готовы выкупать обратно по европейским ценам. Жителям Западной Украины теперь придется пожить эту зиму в тех же условиях, в каких восемь лет под обстрелами выживали на Донбассе.

И в документах, и в речах выступающих на этой неделе западных политиков перестала звучать фраза: «Война до победы Украины». Ситуация переворачивается, теперь ставка на то, чтобы не проиграть. Потому что поражение Украины будет расценено, как поражение всего блока НАТО.

Какой же может быть выход в ситуации: победить нельзя проиграть? Либо развязать полномасштабную войну против России и получить гарантированный сокрушительный ответ, но тогда проиграют все. Либо сформулировать приемлемые для всех сторон условия мирного соглашения. Пока Киеву будут подбрасывать денег на поддержание штанов и оружие для организации сопротивления. В частности, обещали системы ПВО: установки буквально наскребут по всему блоку НАТО.

«Вы знаете, ведь это вопрос понятий, вопрос юридической техники: что такое поражение Украины? Каждый может понимать это по-разному. То, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, — это поражение или что, что это такое? Надо понять, что это такое. Я хочу, чтобы было понятно: то, что происходит сегодня, мало приятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные», – заявил Владимир Путин на прошедшей неделе.

Интересная деталь: при общем благоприятном фоне, на Западе никто не похвалил Украину за теракт на Крымском мосту. Не осудили, да. Но и не сказали «давайте еще». Потому что, как ни крути, подрыв моста с гражданскими машинами — это теракт, в котором Киев фактически сознался. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом поделился чувствительной информацией.

«Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы», – заявил Кулеба.

Военная разведка Украины, в этом уже не остается сомнений, пытается поставить теракты на поток. Только на этой неделе стало известно минимум о четырех попытках проведения диверсий с большими человеческими жертвами на территории России в разных регионах. В Мелитополе, а это наша Запорожская область, задержали двоих подрывников. В Брянске агент должен был заминировать и взорвать транспортно-логистический терминал. В Нижнем Тагиле готовили диверсию в военкомате. В Московском регионе задержан украинский диверсант с переносным зенитно-ракетный комплексом, который он провез в специально переоборудованной машине из Эстонии. Понятно, что ПЗРК нужно для того, чтобы сбить самолет.