Зеленский признал тяжелое положение боевиков ВСУ под Артемовском
Фото: www.globallookpress.com / Philippe De Poulpiquet
Украинские националисты вынуждены отходить в западные и северо-западные части города под натиском союзных сил.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение боевиков ВСУ в районе города Артемовска (Бахмут) в ДНР. Такое заявление он сделал в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое — Бахмутское направление, как и в предыдущие дни, держим позиции», — цитирует украинского лидера РИА Новости.
Ранее в Народной милиции ЛНР рассказали, что боевики ВСУ отходят в западные и северо-западные части Артемовска в ходе продолжающихся боев. Город находится на подконтрольной киевскому режиму части ДНР и считается важным транспортным узлом.
На днях от националистов были освобождены населенные пункты Опытное и Иванград, расположенные в нескольких километрах от Артемовска. Союзные силы продолжают мощное наступление с использованием всех боевых единиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска в скором времени.