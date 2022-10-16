Киркоров рассказал о многолетнем конфликте с Кормухиной: «Это она сейчас святая»

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Знаменитости знакомы почти 35 лет. Их противостояние не прекращается по сей день.

Филипп Киркоров откровенно рассказал об отношениях с коллегой Ольгой Кормухиной. По его словам, между ними сохраняется конфликт, который начался после знакомства в 1988 году.

Киркоров и Кормухина познакомились на одной из вечеринок, где присутствовали рокеры и рэперы. По словам поп-короля, его звездной коллеге не понравилось, что он исполнял поп-музыку. С тех пор Кормухина якобы при первой же возможности старается задеть и подколоть певца.

«Не могла пройти мимо, чтобы гадость какую-нибудь не сказать или не ударить меня. А я такой маленький… Это она сейчас святая, а тогда вела себя по-другому. А я маменькин сынок, мне 18 лет», — вспомнил Киркоров в одной из программ на НТВ.

Филипп Киркоров. www.globalookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Вместе с тем, уверен Киркоров, возможно, Кормухина влюбилась в него, поэтому всячески пыталась задеть. Сама певица придерживается другой точки зрения. По ее словам, это поп-король не давал ей прохода, хотел более близких отношений с ней. Но Кормухина отвергла чувства юноши младше ее на семь лет.

«Очень смело было так заявить с его стороны. Даже тогда. Он сказал примерно так: „Какая бы из нас была пара. Ты бы на мне ездила, а я бы тебя так любил“. Есть свидетель нашего разговора — Саша Иванов из группы „Рондо“. Его спросите», — возмутилась артистка словам Киркорова об их отношениях.

Даже спустя 34 года знакомства с певцом Кормухина просит, чтобы ей поменьше задавали вопросы про поп-короля. В ее жизни коллеги просто не существует, заключила певица.

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