Фото, видео: www.globallookpress.com / lya Galakhov; 5-tv.ru

В результате аварии в Северной столице пострадали пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Байкер влетел в пешеходов, когда те шли по тротуару в Санкт-Петербурге. Видео с моментом ДТП появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что мотоциклист двигался по правой полосе дороги. Внезапно в эту же полосу попытался перестроиться кроссовер черного цвета. Он задел байкера, от чего тот на скорости выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, авария произошла на Каменностровском проспекте. В результате происшествия пострадали пять человек. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии — водитель мотоцикла, 15-летний подросток и 21-летняя девушка. Также пострадали еще один 15-летний подросток и 22-летняя девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автоледи задавила 11-летнего мальчика на самокате в Петербурге.