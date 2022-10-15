Ночной убийца: почему храп может погубить человека во сне

Отоларинголог Мальченко назвала храп одной из причин смерти во сне

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Это звуковое явление является также симптомом другого заболевания.

Храп с остановкой дыхания — одна из главных причин смерти человека во сне. Об этом предупредила отоларинголог Ольга Мальченко.

«Если это осложненный храп, то при самой легкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни. В высокой степени храп, то есть с остановкой дыхания, — одна из самых частых причин смерти человека во сне», — цитирует медика URA.RU.

Мальченко подчеркнула, что храп является лишь симптомом другого заболевания. Им может быть, например, нарушенное носовое дыхание, вызванное заболеваниями в полости носа, полипами, кистами, искривлением перегородки.

При нормальном носовом дыхании причиной храпа могут быть проблемы с небом, хронический тонзиллит, не ушедшие в детстве аденоиды, а также избыточный вес, заключила Мальченко.

Ее коллега отоларинголог Владимир Зайцев, в свою очередь, предупредил, что храп может привести к длительной остановке дыхания во сне и, как следствие, к инсульту или инфаркту.

Врач пояснил, что этот процесс — показатель того, что у человека не дышит нос во время сна. В результате этого головной мозг почти не вентилируется и есть риск остановки дыхания, – так называемое ночное апноэ. Оно может привести к сердечному приступу и нарушению мозгового кровообращения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как безопасно вылечить храп без последствий для органов дыхания.