Могучий и непубличный: дочь Веры Брежневой показала отца-олигарха

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Сара Киперман очень похожа на своего папу.

Дочь певицы Веры Брежневой 12-летняя Сара опубликовала общее фото со своим отцом, украинским олигархом Михаилом Киперманом. Трогательное селфи в зеркале она сопроводила поздравлением.

«С днем рождения, папа!» – подписала фотографию подросток.

Сара Киперман показала фото с отцом. instagram* / sswlvix

Вера Брежнева и Михаил Киперман поженились в 2006 году. Через три года у пары родилась Сара. Известно, что бизнесмен с самых малых лет баловал девочку и уделял ей много внимания. Очевидно, что Киперман любил так же сильно и Брежневу, поскольку в какой-то момент его страсть переросла в ревность, которую позже певица назовет причиной их развода в 2012 году.

Сейчас бизнесмен нечасто появляется в медийном пространстве. Судя по фото, он потерял часть волос на голове, а его тело стало атлетичнее. Примечательно, что Вера Брежнева носит фамилию Кипермана в своем паспорте по сей день, несмотря на то, что находится в браке с продюсером Константином Меладзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит кольцо, которое Константин Меладзе подарил Брежневой на годовщину.

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