Действует как ударный наркоз: чем опасен горячий алкоголь?

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Нарколог Евгений Брюн рассказал, почему нельзя пить горячий алкоголь

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в беседе с РИА Новости предупредил, что горячий алкоголь опасен для здоровья — на организм он действует быстро и токсично. По словам эксперта, есть даже этнографические исследования по малочисленным народам Дальнего Востока, которые рассказывают, как горячие напитки действовали на организм этих людей. Несмотря на то, что пили они наперстками, опьянение наступало стремительно.

«Пили очень маленькими наперстками очень горячий алкоголь, он быстро всасывался, практически всасывался в ротовой полости, опьянение наступало бурно, как такой рауш-наркоз, если говорить в медицинских терминах, ударный наркоз», — рассказал Брюн.

При этом, если речь идет теплом вине, температурой 36 градусов, оно будет не более вредным, чем холодное. Но и пользы ни от одного, ни от другого ждать не стоит, так как оно содержит этанол и дает дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему.

Ну а уж если все-таки выбирать из всех алкогольных напитков наименьшее зло, предпочтительно сделать выбор в пользу белого с лимоном, считает эксперт. Оно хотя бы хорошо утоляет жажду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой алкогольный напиток предпочтительнее пить в жару.