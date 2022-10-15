Корреспондент «Известий» попал под обстрел в районе Бахмута в ДНР

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

Денис Кулага получил контузию в результате подрыва противопехотной мины.

Корреспондент и оператор «Известий» попали под обстрел в районе Бахмута в ДНР. Денис Кулага — журналист — получил контузию в результате подрыва противопехотной мины. Его оператор не пострадал.

По официальным данным, ЧП произошло, когда грузовик «Урал», перевозивший съемочную группу, внезапно попал под атаку ВСУ. Машина резко сдала назад и налетела на противопехотную мину.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.