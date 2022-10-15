Вирусолог Викулов объяснил, чем опасен завезенный в Россию вирус гриппа H3N2

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Медик призвал со всей серьезностью отнестись к инфекции, способной вызвать летальную пневмонию.

Выявленный в России вирус гриппа типа А (H3N2) — опасная инфекция, которая тяжело протекает у граждан, находящихся в категории риска. Особенно на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он подчеркнул, что гриппозная инфекция — это серьезное острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему.

«Для групп риска это достаточно тяжелая инфекция. По-особому может протекать, например, у маленьких детей, у беременных женщин, у лиц пожилого возраста, людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными иммунодефицитами. Еще осложняется ситуация тем, что ковид продолжается, и сочетание ковид плюс грипп — может быть более тяжелое течение», — цитирует Викулова Газета.ру.

Медик подчеркнул, что инфекция может вызвать гриппозную или летальную пневмонию, поэтому к ней нужно отнестись со всей серьезностью, соблюдать санитарно-эпидемиологические меры и вакцинироваться.

В целях профилактики гриппозной инфекции Викулов призвал носить медицинские маски, мыть руки, соблюдать дистанцию и ограничить общение с заболевшими людьми.

Также он напомнил, что в стране уже давно стартовала вакцинация, и порекомендовал прививаться четырехвалентными препаратами, которые включают в себя два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа В — те, что актуальны в текущем эпидемическом сезоне.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России обнаружили первый вирус гриппа H3N2, завезенный из Египта.