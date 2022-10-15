Вице-премьер Украины Стефанишина признала участие НАТО в конфликте в стране

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В интервью американскому журналу госслужащая из Незалежной указала на прямого врага России, который провоцирует затягивание боевых действий.

Украинский конфликт — это не противостояние двух сторон. В нем самое непосредственное участие принимают страны-участницы НАТО. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, которая дала интервью американскому журналу Newsweek.

Госслужащая из Незалежной отметила, что сегодня Россия борется не только с украинским злом, но и фактически реально противостоит всему миру.

«Чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир… тем сильнее становится Российская Федерация. <…> [Спецоперация на Украине дает РФ] Опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО», — подчеркнула Стефанишина.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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