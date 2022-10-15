Лукашенко назвал единственное условие окончания конфликта на Украине за неделю

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Президент Белоруссии считает, что проблему можно решить быстро. Что для этого требуется?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал единственное условие, при котором украинский конфликт можно разрешить всего за семь дней. В интервью NBC глава Республики отметил, что в это должен быть заинтересованы заграничные «партнеры» Незалежной, поскольку в Киеве никто не принимает самостоятельных решений. Даже президент — Владимир Зеленский.

«Если США и Великобритания заинтересованы в том, чтобы [конфликт] на Украине прекратился, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», — подчеркнул Лукашенко.

В числе прочего он отметил, что боевые действия на Украине давно пора прекращать и не Россия развязала конфликт, а именно киевский режим. Александр Лукашенко напомнил США и Британии, что в Незалежной ежедневно гибнут ни в чем не повинные люди, которых нужно спасать, но никто кроме РФ это сделать не сможет.

«Надо не разговаривать о том, как плохо, <…> надо остановить <боевые действия на Украине> и искать выходы из создавшегося положения. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди», — заключил Лукашенко в беседе с иностранным журналистом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко рассказал о ссорах с Владимиром Путиным.