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В офисе главы Украины раскрыли истинную причину отказа от мирных переговоров с Россией.

Украине ни в коем случае нельзя идти на договор с Россией, так как весь мир сразу поймет, что ее президент Владимир Путин «силен и надо с ним дружить». Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин* Live».

По словам Арестовича, его часто спрашивают иностранцы, почему киевский режим не хочет идти на переговоры с Россией, а продолжает воевать до последнего украинца.

«Объясняю еще раз. Как только мы откроем возможность для переговоров с Путиным, он обретет второе дыхание, очень много товарищей скажут: «Ага, раз украинцы согласились на переговоры, на них надавили американцы, значит, американцы по-прежнему считают Путина сильной фигурой, раз согласились на переговоры и не видят перспективы военной победы над ним. Раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить», — заявил Арестович.

В свою очередь сам лидер Незалежной Владимир Зеленский, начиная с сентября, непрестанно заявляет, что не собирается вести дипломатический диалог с Москвой. На его решение, как говорит он сам, может повлиять только смена главы российского государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил о стратегии США и ЕС вести борьбу «до последнего украинца».

* — признан иноагентом в РФ.